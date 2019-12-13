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Факти / Lifestyle

П’ятниця 13 – привітання в картинках

П’ятниця 13 – не привід сумувати через забобони. Краще привітайте друзів і близьких веселими та оригінальними картинками від Фактів ICTV.

П’ятниця 13 – привітання в картинках

П’ятниця 13 вересня 2019 року традиційно збирає забобонну публіку навколо календаря. У народі вважають, що цей день небезпечний і вкрай негативний.

Однак більшість людей до містичної дати ставиться скептично, а іноді навіть з гумором.

Читайте: П’ятниця 13 – п’ять заборон

До слова, можна привітати друзів та близьких з цим днем ​​і підняти настрій, розвіявши будь-які забобони позитивом.

Факти ICTV створили оригінальні картинки з привітаннями з п’ятницею 13.

П’ятниця 13 – привітання в картинках / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV зібрали топ-5 фільмів жахів, які варто подивитися в п’ятницю 13.

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