Подарунки на Новий рік 2020: що купити дівчині

Уже зовсім скоро настане головне свято зими, а це означає, що вже час обирати подарунки. Що подарувати дівчині на Новий рік – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

До 31 грудня залишилося обмаль часу, тому багато хто починає шукати подарунок на Новий рік 2020. У списку одержувачів можуть бути батьки, друзі, колеги, ну і, звичайно ж, другі половинки.

Якщо ви ще не визначилися, що подарувати дівчині на Новий рік 2020 року, рекомендуємо заглянути у наш список. Факти ICTV підготували варіанти красивих і корисних подарунків, за які кохана буде вам вдячна.

Подарунки для шанувальниць спорту

Якщо ваша кохана захоплюється спортом, доволі просто визначитися, що подарувати дівчині на Новий рік 2020.

Асортимент спортивних аксесуарів тішить своєю різноманітністю. Ось кілька варіантів:

термогольфи (від 130 грн.) – актуальний подарунок на Новий рік 2020 для дівчат, які катаються на лижах, сноуборді або просто люблять зимові прогулянки. Такі “розумні шкарпетки” забезпечують вентиляцію і захист від переохолодження;

– актуальний подарунок на Новий рік 2020 для дівчат, які катаються на лижах, сноуборді або просто люблять зимові прогулянки. Такі “розумні шкарпетки” забезпечують вентиляцію і захист від переохолодження; спортивне бра (від 200 грн.) популярних брендів відрізняється технологічністю, і займатися в ньому – одне задоволення. Нехай вас не бентежить мінімалістичний дизайн – головне, щоб бра відводило вологу і підтримувало груди;

популярних брендів відрізняється технологічністю, і займатися в ньому – одне задоволення. Нехай вас не бентежить мінімалістичний дизайн – головне, щоб бра відводило вологу і підтримувало груди; масажний валик (від 160 грн.) – прибирає больові відчуття, допомагаючи розслабитися після тренування або важкого дня. А застосування його перед тренуванням – знижує ризик травми. У продажу можна знайти міні-версії для подорожей.

Подарунки для дому, які прикрасять будь-який інтер’єр

Дрібниці, покликані створювати затишок, обійдуться недорого, але серед них можна знайти по-справжньому вишукані речі.

органайзер для прикрас (від 120 грн.) – подарунок на Новий рік 2020 року, який оцінять всі дівчата. На такій підставці можна зберігати сережки, браслети, ланцюжки, годинники;

– подарунок на Новий рік 2020 року, який оцінять всі дівчата. На такій підставці можна зберігати сережки, браслети, ланцюжки, годинники; теплий плед (від 175 грн.) – особливо актуальний подарунок в зимовий період. Якщо вибрати варіант в яскравому кольорі, він ще й настрій буде піднімати;

– особливо актуальний подарунок в зимовий період. Якщо вибрати варіант в яскравому кольорі, він ще й настрій буде піднімати; подушка (від 80 грн.) – барвиста або з веселим принтом прикрасить будь-який інтер’єр.

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Подарунки для дівчат, які стежать за собою

Ринок косметики переповнений, завдяки чому можна знайти подарунок навіть для найвибагливіших.

рідка помада (від 27 грн.) – її люблять за стійкість, зручність в нанесенні і широку кольорову гамму. Щоб не помилитися з кольором, можна вибрати нюдовий відтінок або голографічний блиск, який буде актуальний на будь-якому святі;

– її люблять за стійкість, зручність в нанесенні і широку кольорову гамму. Щоб не помилитися з кольором, можна вибрати нюдовий відтінок або голографічний блиск, який буде актуальний на будь-якому святі; сіль для ванни з ароматними ефірними оліями (від 21 грн.) допоможе зняти стрес і зігріє в зимову пору;

з ароматними ефірними оліями допоможе зняти стрес і зігріє в зимову пору; скраб для тіла (від 46 грн.) – сприяє регенерації шкіри. Нерідко до їхнього складу входять масла, завдяки чому засоби добре відлущують і живлять.

Подарунки для шанувальниць музики

Якщо ваша дівчина любить слухати музику, є безліч варіантів, щоб їй догодити. Наприклад, це може бути:

підписка на музику (від 59 грн.) – 100% попадання, оскільки одержувачка зможе слухати багато днів поспіль те, що їй подобається. Обирайте Google Music, Deezer або Apple Music – це вже справа смаку;



настільна гра For The Record: 80’s-90’s edition (від 359 грн.) – задовольнить всі музичні вподобання. У грі шість різних категорій з картками запитаннями-відповідями. Кожна гра займає близько години.

До речі, а от найкращі ідеї того, що робити у вихідні на Новий рік 2020, можете почитати у нашому матеріалі.