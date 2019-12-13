Привітання з Днем ангела Андрія 2019

День Андрія українці відзначають 13 грудня. Найкращі вітання з Днем ангела Андрія 2019 – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
День Андрія – одне з улюблених в Україні свят, оскільки наші земляки дуже шанують апостола Христа.
Свято відзначають взимку, коли відпочивають від роботи в полі. Тому здавна дівчата й хлопці мали змогу гуляти на так званих вечорницях: розважатися, ворожити, приглядати собі пару.
Із Днем ангела Андрія українці традиційно вітають не лише всіх чоловіків на ім’я Андрій, але і всіх, чиє ім’я по батькові – Андрійович чи Андріївна.
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Для того, щоб ви могли сказати кілька приємних слів своїм близьким та рідним на ім’я Андрій, Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем Андрія в віршах та прозі.
Я помолюсь за Андрія всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Андрію! Сердечно вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, аби День Андрія Первозванного був сповненим лише добром! Нехай Апостол Андрій пошле тобі багато сил, здоров’я та удачу! Нехай твій Ангел-Хранитель завжди буде поруч! Бажаю тобі чистого й світлого кохання, душевної рівноваги й вічного відчуття щастя!
***
Вітаю тебе, дорогий Андрію, з Днем ангела! Зичу тобі міцного козацького здоров’я, сили духу й віри в своє покликання! Нехай благодать Господня завжди буде з тобою!
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Андрію, все – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям, й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
Раніше Факти ICTV розповідали про День апостола Андрія: що треба знати про свято.