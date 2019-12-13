Привітання з Днем ангела Андрія 2019

День Андрія українці відзначають 13 грудня. Найкращі вітання з Днем ангела Андрія 2019 – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

День Андрія – одне з улюблених в Україні свят, оскільки наші земляки дуже шанують апостола Христа.

Свято відзначають взимку, коли відпочивають від роботи в полі. Тому здавна дівчата й хлопці мали змогу гуляти на так званих вечорницях: розважатися, ворожити, приглядати собі пару.

Із Днем ангела Андрія українці традиційно вітають не лише всіх чоловіків на ім’я Андрій, але і всіх, чиє ім’я по батькові – Андрійович чи Андріївна.

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Для того, щоб ви могли сказати кілька приємних слів своїм близьким та рідним на ім’я Андрій, Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем Андрія в віршах та прозі.

Я помолюсь за Андрія всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Андрію! Сердечно вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, аби День Андрія Первозванного був сповненим лише добром! Нехай Апостол Андрій пошле тобі багато сил, здоров’я та удачу! Нехай твій Ангел-Хранитель завжди буде поруч! Бажаю тобі чистого й світлого кохання, душевної рівноваги й вічного відчуття щастя!

***

Вітаю тебе, дорогий Андрію, з Днем ангела! Зичу тобі міцного козацького здоров’я, сили духу й віри в своє покликання! Нехай благодать Господня завжди буде з тобою!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Андрію, все – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям, й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Раніше Факти ICTV розповідали про День апостола Андрія: що треба знати про свято.