Різдвяний піст почався 28 листопада і завершується 7 січня Різдвом Христовим. Факти ICTV склали для вас календар харчування на кожен день.

Що і коли можна їсти у 40-денний Різдвяний піст 2019-2020? Він вважається нестрогим: заборонено всі продукти тваринного походження – м’ясо, молоко та яйця, проте рибу можна їсти в четвер, суботу, неділю та деякі церковні свята.

Йдеться про Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) та День святого Миколая (19 грудня).

Основа пісного раціону – каші, супи, овочі, боби, гриби, горіхи, мед, фрукти та рослинна олія.

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У деякі дні дозволяється червоне вино, а наприкінці посту – з 2 до 6 січня – не можна вживати рибу, навіть у суботу та неділю.

У 2019 році Різдвяний піст почнеться у четвер, а закінчиться у понеділок. Наш календар харчування допоможе орієнтуватися.

Різдвяний піст 2019-2020 має три етапи

З 28 листопада до 19 грудня:

28 листопада, четвер – гаряча їжа з олією і риба.

29 листопада, п’ятниця – сухоїдіння (фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти, без олії).

30 листопада, субота – гаряча їжа з олією і риба, дозволяється вино.

1 грудня, неділя – страви з олією, риба та вино.

2 грудня, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.

3 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією і риба.

4 грудня, середа – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Дозволяється риба, страви з олією та вино.

5 грудня, четвер – гаряча їжа з олією та риба.

6 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

7 грудня, субота – гаряча рослинна їжа з олією, риба та вино.

8 грудня, неділя – страви з олією, риба, вино.

9 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії.

10 грудня, вівторок – рослинна їжа з додаванням олії (супи, каші), а також риба.

11 грудня, середа – сухоїдіння.

12 грудня, четвер – гаряча рослинна їжа з олією, риба.

13 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

14 грудня, субота – гаряча їжа з олією і риба, дозволяється вино.

15 грудня, неділя – страви з олією, риба та вино.

16 грудня, понеділок – будь-яка рослинна їжа без олії.

17 грудня, вівторок – рослинна їжа з додаванням олії та риба.

18 грудня, середа – сухоїдіння.

19 грудня, четвер – День святого Миколая. Рослинна їжа з додаванням олії, риба та трохи вина.

З 20 грудня до 1 січня:

20 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

21 грудня, субота – гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.

22 грудня, неділя – гаряча їжа з олією, риба, трохи вина.

23 грудня, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.

24 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією.

25 грудня, середа – сухоїдіння.

26 грудня, четвер – гарячі страви з олією.

27 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

28 грудня, субота – гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.

29 грудня, неділя – гарячі страви з олією, риба, вино.

30 грудня, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.

31 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією.

1 січня, середа – Новий рік. Сухоїдіння.

З 2 до 6 січня:

2 січня, четвер – гаряча рослинна їжа без олії.

3 січня, п’ятниця – сухоїдіння.

4 січня, субота – рослинна їжа з олією.

5 січня, неділя – гаряча їжа з олією.

6 січня, понеділок – Святвечір. До першої зірки заборонено їсти, а на столі мають бути лише пісні страви.

Факти ICTV склали для вас календар церковних свят на 2020 рік, в якому також зібрані всі пости.