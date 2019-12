У Лос-Анджелесі в театрі Microsoft 12 грудня пройшла шоста за рахунком щорічна церемонія нагородження The Game Awards, яка відзначає досягнення в індустрії комп’ютерних ігор і кіберспорту.

Головна нагорода The Game Awards 2019 дісталася Sekiro: Shadows Die Twice, що стало повною несподіванкою для всіх. У головній номінації рольової стрілялки японців FromSoftware суперничав з Death Stranding і Resident Evil 2, що вважалися фаворитами. Крім головної нагороди Sekiro: Shadows Die Twice також забрала ще одну в номінації Найкраща пригодницька екшн-гра.

– Насамперед хочу подякувати геймерам. Без вас у нас би нічого не вийшло. Створювати Sekiro: Shadows Die Twice було честю, і ми продовжимо намагатися з усіх сил робити кращі ігри, – заявив зі сцени режисер проекту Хідетака Міядзакі.

Рекордне число нагород зібрала рольова Disco Elysium. Проект ZA/UM вийшов переможцем у всіх чотирьох заявлених номінаціях, зокрема в Найкраща RPG і Найкраща інді-гра.

Що ж стосується гучного симулятора кур’єра Death Stranding Хідео Кодзіма, який претендував на найбільшу кількість нагород (11 номінацій), за фактом проекту вдалося роздобути три статуетки за режисуру, саундтрек і видатну акторську гру Мадса Міккельсен.

А ось survival horror Resident Evil 2 не отримав жодної нагороди.

Професійне журі The Game Awards визначило переможців у 29 номінаціях, а користувачі своїми голосами визначили гру року в категорії Голос геймерів.

Повний список переможців і номінантів у всіх категоріях наводимо нижче (переможці виділені жирним)