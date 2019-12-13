У Лос-Анджелесі в театрі Microsoft 12 грудня пройшла шоста за рахунком щорічна церемонія нагородження The Game Awards, яка відзначає досягнення в індустрії комп’ютерних ігор і кіберспорту.
Головна нагорода The Game Awards 2019 дісталася Sekiro: Shadows Die Twice, що стало повною несподіванкою для всіх. У головній номінації рольової стрілялки японців FromSoftware суперничав з Death Stranding і Resident Evil 2, що вважалися фаворитами. Крім головної нагороди Sekiro: Shadows Die Twice також забрала ще одну в номінації Найкраща пригодницька екшн-гра.
– Насамперед хочу подякувати геймерам. Без вас у нас би нічого не вийшло. Створювати Sekiro: Shadows Die Twice було честю, і ми продовжимо намагатися з усіх сил робити кращі ігри, – заявив зі сцени режисер проекту Хідетака Міядзакі.
Рекордне число нагород зібрала рольова Disco Elysium. Проект ZA/UM вийшов переможцем у всіх чотирьох заявлених номінаціях, зокрема в Найкраща RPG і Найкраща інді-гра.
Що ж стосується гучного симулятора кур’єра Death Stranding Хідео Кодзіма, який претендував на найбільшу кількість нагород (11 номінацій), за фактом проекту вдалося роздобути три статуетки за режисуру, саундтрек і видатну акторську гру Мадса Міккельсен.
А ось survival horror Resident Evil 2 не отримав жодної нагороди.
Професійне журі The Game Awards визначило переможців у 29 номінаціях, а користувачі своїми голосами визначили гру року в категорії Голос геймерів.
Повний список переможців і номінантів у всіх категоріях наводимо нижче (переможці виділені жирним)
Гра року
- Control;
- Death Stranding;
- Resident Evil 2;
- Sekiro: Shadows Die Twice;
- Super Smash Bros. Ultimate;
- The Outer Worlds.
Голос геймерів
- Death Stranding;
- Fire Emblem: Three Houses;
- Star Wars Jedi: Fallen Order;
- Super Smash Bros. Ultimate.
Найкращий бойовик
- Apex Legends;
- Astral Chain;
- Call of Duty: Modern Warfare;
- Devil May Cry 5;
- Gears 5;
- Metro Exodus.
Краща пригодницька екшн-гра
- Borderlands 3;
- Control;
- Death Stranding;
- Resident Evil 2;
- Sekiro: Shadows Die Twice;
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening.
Найкраща рольова гра
- Disco Elysium;
- Final Fantasy XIV;
- Kingdom Hearts III;
- Monster Hunter World: Iceborne;
- The Outer Worlds.
Кращий файтинг
- Dead or Alive 6;
- Jump Force;
- Mortal Kombat 11;
- Samurai Shodown;
- Super Smash Bros. Ultimate.
Найкраща стратегія
- Age of Wonders: Planetfall;
- Anno 1800;
- Fire Emblem: Three Houses;
- Total War: Three Kingdoms;
- Tropico 6;
- Wargroove.
Найраща спортивна гра
- Crash Team Racing Nitro-Fueled;
- DiRT Rally 2.0;
- eFootball Pro Evolution Soccer 2020;
- F1 2019;
- FIFA 2020.
Найкращий мультиплеєр
- Apex Legends;
- Borderlands 3;
- Call of Duty: Modern Warfare;
- Tetris 99;
- Tom Clancy’s The Division 2.
Найкраща сімейна гра
- Luigi’s Mansion 3;
- Ring Fit Adventure;
- Super Mario Maker 2;
- Super Smash Bros. Ultimate;
- Yoshi’s Crafted World.
Найкраща гра для віртуальної/доповненої реальності
- Asgard’s Wrath;
- Blood & Truth;
- Beat Saber;
- No Man’s Sky;
- Trover Saves the Universe.
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Найкраща мобільна гра
- Call of Duty Mobile;
- Grindstone;
- Sayonara Wilds Hearts;
- Sky: Children of Light;
- What the Golf?
Найкраща гра-сервіс
- Apex Legends;
- Destiny 2;
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
Найкраща підтримка онлайн-ігри
- Apex Legends;
- Destiny 2;
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
Найкращий інді-дебют
- ZA/UM (Disco Elysium);
- Nomada Studio (GRIS);
- Deadtoast Entertainment (My Friend Pedro);
- Mobius Digital (Outer Wilds);
- MegaCrit (Slay the Spire);
- House House (Untitled Goose Game).
Найкраща інді-гра
- Baba Is You;
- Disco Elysium;
- Katana ZERO;
- Outer Wilds;
- Untitled Goose Game.
Найкраща режисура
- Control;
- Death Stranding;
- Resident Evil 2;
- Sekiro: Shadows Die Twice;
- Outer Wilds.
Найкраще оповідання
- A Plague Tale: Innocence;
- Control;
- Death Stranding;
- Disco Elysium;
- The Outer Worlds.
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Найкращий візуальний стиль
- Control;
- Death Stranding;
- GRIS;
- Sayonara Wild Hearts;
- Sekiro: Shadows Die Twice;
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening.
Найкращий саундтрек
- Cadence of Hyrule;
- Death Stranding;
- Devil May Cry 5;
- Kingdom Hearts III;
- Sayonara Wild Hearts.
Номінація Games for Impact – ігри, що зачіпають важливі соціальні проблеми
- Concrete Genie;
- GRIS;
- Kind Words;
- Life Is Strange 2;
- Sea of Solitude.
Найкращий звуковий супровід
- Call of Duty: Modern Warfare;
- Control;
- Death Stranding;
- Gears 5;
- Resident Evil 2;
- Sekiro: Shadows Die Twice.
Найкраща кіберспортивного гра
- Counter-Strike: Global Offensive;
- Dota 2;
- Fortnite;
- League of Legends;
- Overwatch.
Найкращий кіберспортсмен
- Олександр “s1mple” Костильов;
- Джей “Sinatraa” Вон;
- Кайл “Bugha” Гірсфорф;
- Чи “Faker” Сан Хек;
- Лука “Perkz” Перкович.
Найкраща кіберспортивна команда
- Astralis (Counter-Strike: Global Offensive);
- G2 Esports (League of Legends);
- OG (Dota 2);
- San Francisco Shock (Overwatch);
- Team Liquid (Counter-Strike: Global Offensive).
Найкращий кіберспортивний захід
- EVO 2019;
- Fortnite World Cup;
- IEM Katowice 2019;
- League of Legends World Championship 2019;
- Overwatch League Grand Finals 2019;
- The International 2019.
Найкращий кіберспортивний тренер
- Денні Zonic Соренсен (Astralis);
- Кім kkOma Чжон Гюн (SK Telecom T1);
- Ну-Рі Cain Ян (Team Liquid);
- Фабіан Grabbz Ломанн (G2 Esports);
- Тітуан Soskshka Мерлоз (OG);
- Ерік Adren Хоаг (Team Liquid).
Найкращий кіберспортивний провідний
- Алекс Goldenboy Мендес;
- Алекс Machine Річардсон;
- Дуань Candice Ю Шуан;
- Пол Redeye Шалонер;
- Ефье sjokz Депоортере.
Найкращий стример
- Бенджамін Dr. Lupo Лупо;
- Джек Courage Данлоп;
- Девід Grefg Мартінез;
- Майкл Shroud Гржесік;
- Солейл Ewok Уілер.
Найкраща акторська гра
- Кортні Хоуп (Courtney Hope) за роль Джессі Фейден в Control;
- Лора Бейлі (Laura Bailey) за роль Кейт Діаз в Gears 5;
- Мадс Міккельсен (Mads Mikkelsen) за роль Кліффа в Death Stranding;
- Меттью Порретта (Matthew Porretta) за роль Доктора Каспера Дарлінга в Control;
- Норман Рідус (Norman Reedus) за роль Сема Портера Бріджеса в Death Stranding;
- Ешлі Берч (Ashly Burch) за роль Парваті Холкомб в The Outer Worlds.