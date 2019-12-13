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Sekiro та Disco Elysium стали тріумфаторами премії The Game Awards 2019

У Лос-Анджелесі в театрі Microsoft 12 грудня пройшла шоста за рахунком щорічна церемонія нагородження The Game Awards, яка відзначає досягнення в індустрії комп’ютерних ігор і кіберспорту.

Sekiro та Disco Elysium стали тріумфаторами премії The Game Awards 2019

Головна нагорода The Game Awards 2019 дісталася Sekiro: Shadows Die Twice, що стало повною несподіванкою для всіх. У головній номінації рольової стрілялки японців FromSoftware суперничав з Death Stranding і Resident Evil 2, що вважалися фаворитами. Крім головної нагороди Sekiro: Shadows Die Twice також забрала ще одну в номінації Найкраща пригодницька екшн-гра.

– Насамперед хочу подякувати геймерам. Без вас у нас би нічого не вийшло. Створювати Sekiro: Shadows Die Twice було честю, і ми продовжимо намагатися з усіх сил робити кращі ігри, – заявив зі сцени режисер проекту Хідетака Міядзакі.

Рекордне число нагород зібрала рольова Disco Elysium. Проект ZA/UM вийшов переможцем у всіх чотирьох заявлених номінаціях, зокрема в Найкраща RPG і Найкраща інді-гра.

Що ж стосується гучного симулятора кур’єра Death Stranding Хідео Кодзіма, який претендував на найбільшу кількість нагород (11 номінацій), за фактом проекту вдалося роздобути три статуетки за режисуру, саундтрек і видатну акторську гру Мадса Міккельсен.

А ось survival horror Resident Evil 2 не отримав жодної нагороди.

Професійне журі The Game Awards визначило переможців у 29 номінаціях, а користувачі своїми голосами визначили гру року в категорії Голос геймерів.

Повний список переможців і номінантів у всіх категоріях наводимо нижче (переможці виділені жирним)

Гра року

  • Control;
  • Death Stranding;
  • Resident Evil 2;
  • Sekiro: Shadows Die Twice;
  • Super Smash Bros. Ultimate;
  • The Outer Worlds.

Голос геймерів

  • Death Stranding;
  • Fire Emblem: Three Houses;
  • Star Wars Jedi: Fallen Order;
  • Super Smash Bros. Ultimate.

Найкращий бойовик

  • Apex Legends;
  • Astral Chain;
  • Call of Duty: Modern Warfare;
  • Devil May Cry 5;
  • Gears 5;
  • Metro Exodus.

Краща пригодницька екшн-гра

  • Borderlands 3;
  • Control;
  • Death Stranding;
  • Resident Evil 2;
  • Sekiro: Shadows Die Twice;
  • The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Найкраща рольова гра

  • Disco Elysium;
  • Final Fantasy XIV;
  • Kingdom Hearts III;
  • Monster Hunter World: Iceborne;
  • The Outer Worlds.

Кращий файтинг

  • Dead or Alive 6;
  • Jump Force;
  • Mortal Kombat 11;
  • Samurai Shodown;
  • Super Smash Bros. Ultimate.

Найкраща стратегія

  • Age of Wonders: Planetfall;
  • Anno 1800;
  • Fire Emblem: Three Houses;
  • Total War: Three Kingdoms;
  • Tropico 6;
  • Wargroove.

Найраща спортивна гра

  • Crash Team Racing Nitro-Fueled;
  • DiRT Rally 2.0;
  • eFootball Pro Evolution Soccer 2020;
  • F1 2019;
  • FIFA 2020.

Найкращий мультиплеєр

  • Apex Legends;
  • Borderlands 3;
  • Call of Duty: Modern Warfare;
  • Tetris 99;
  • Tom Clancy’s The Division 2.

Найкраща сімейна гра

  • Luigi’s Mansion 3;
  • Ring Fit Adventure;
  • Super Mario Maker 2;
  • Super Smash Bros. Ultimate;
  • Yoshi’s Crafted World.

Найкраща гра для віртуальної/доповненої реальності

  • Asgard’s Wrath;
  • Blood & Truth;
  • Beat Saber;
  • No Man’s Sky;
  • Trover Saves the Universe.

Читайте: Darksiders Genesis, Wattam та Vampire: у що пограти в грудні 2019

Найкраща мобільна гра

  • Call of Duty Mobile;
  • Grindstone;
  • Sayonara Wilds Hearts;
  • Sky: Children of Light;
  • What the Golf?

Найкраща гра-сервіс

  • Apex Legends;
  • Destiny 2;
  • Final Fantasy XIV;
  • Fortnite;
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Найкраща підтримка онлайн-ігри

  • Apex Legends;
  • Destiny 2;
  • Final Fantasy XIV;
  • Fortnite;
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Найкращий інді-дебют

  • ZA/UM (Disco Elysium);
  • Nomada Studio (GRIS);
  • Deadtoast Entertainment (My Friend Pedro);
  • Mobius Digital (Outer Wilds);
  • MegaCrit (Slay the Spire);
  • House House (Untitled Goose Game).

Найкраща інді-гра

  • Baba Is You;
  • Disco Elysium;
  • Katana ZERO;
  • Outer Wilds;
  • Untitled Goose Game.

Найкраща режисура

  • Control;
  • Death Stranding;
  • Resident Evil 2;
  • Sekiro: Shadows Die Twice;
  • Outer Wilds.

Найкраще оповідання

  • A Plague Tale: Innocence;
  • Control;
  • Death Stranding;
  • Disco Elysium;
  • The Outer Worlds.

Читайте: Xbox Series X: перші подробиці і відеоігри на платформу нового покоління

Найкращий візуальний стиль

  • Control;
  • Death Stranding;
  • GRIS;
  • Sayonara Wild Hearts;
  • Sekiro: Shadows Die Twice;
  • The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Найкращий саундтрек

  • Cadence of Hyrule;
  • Death Stranding;
  • Devil May Cry 5;
  • Kingdom Hearts III;
  • Sayonara Wild Hearts.

Номінація Games for Impact – ігри, що зачіпають важливі соціальні проблеми

  • Concrete Genie;
  • GRIS;
  • Kind Words;
  • Life Is Strange 2;
  • Sea of Solitude.

Найкращий звуковий супровід

  • Call of Duty: Modern Warfare;
  • Control;
  • Death Stranding;
  • Gears 5;
  • Resident Evil 2;
  • Sekiro: Shadows Die Twice.

Найкраща кіберспортивного гра

  • Counter-Strike: Global Offensive;
  • Dota 2;
  • Fortnite;
  • League of Legends;
  • Overwatch.

Найкращий кіберспортсмен

  • Олександр “s1mple” Костильов;
  • Джей “Sinatraa” Вон;
  • Кайл “Bugha” Гірсфорф;
  • Чи “Faker” Сан Хек;
  • Лука “Perkz” Перкович.

Найкраща кіберспортивна команда

  • Astralis (Counter-Strike: Global Offensive);
  • G2 Esports (League of Legends);
  • OG (Dota 2);
  • San Francisco Shock (Overwatch);
  • Team Liquid (Counter-Strike: Global Offensive).

Найкращий кіберспортивний захід

  • EVO 2019;
  • Fortnite World Cup;
  • IEM Katowice 2019;
  • League of Legends World Championship 2019;
  • Overwatch League Grand Finals 2019;
  • The International 2019.

Найкращий кіберспортивний тренер

  • Денні Zonic Соренсен (Astralis);
  • Кім kkOma Чжон Гюн (SK Telecom T1);
  • Ну-Рі Cain Ян (Team Liquid);
  • Фабіан Grabbz Ломанн (G2 Esports);
  • Тітуан Soskshka Мерлоз (OG);
  • Ерік Adren Хоаг (Team Liquid).

Найкращий кіберспортивний провідний

  • Алекс Goldenboy Мендес;
  • Алекс Machine Річардсон;
  • Дуань Candice Ю Шуан;
  • Пол Redeye Шалонер;
  • Ефье sjokz Депоортере.

Найкращий стример

  • Бенджамін Dr. Lupo Лупо;
  • Джек Courage Данлоп;
  • Девід Grefg Мартінез;
  • Майкл Shroud Гржесік;
  • Солейл Ewok Уілер.

Найкраща акторська гра

  • Кортні Хоуп (Courtney Hope) за роль Джессі Фейден в Control;
  • Лора Бейлі (Laura Bailey) за роль Кейт Діаз в Gears 5;
  • Мадс Міккельсен (Mads Mikkelsen) за роль Кліффа в Death Stranding;
  • Меттью Порретта (Matthew Porretta) за роль Доктора Каспера Дарлінга в Control;
  • Норман Рідус (Norman Reedus) за роль Сема Портера Бріджеса в Death Stranding;
  • Ешлі Берч (Ashly Burch) за роль Парваті Холкомб в The Outer Worlds.
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