Що символізує калита та покроковий рецепт її приготування – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Свято Андрія Первозванного щороку православні християни відзначають 13 грудня. У цей день на столі обов’язково повинна бути калита. Це обрядовий корж, який здавна вважається символом сонця і щасливого шлюбу.

Рецепт калити на Андрія

Інгредієнти:

Борошно – 3 склянки.

Масло вершкове – 70 г.

Яйце куряче – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Сода гашена оцтом – 1 ч. л.

Горіхи (волоські) – 1 склянка.

Цукати (ананасові) – 50 г.

Ванілін.

Цукор – 1 склянка.

Мак.

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Спосіб приготування:

Горіхи і цукати подрібнити. Частину горіхів залишити цілими для прикраси. Борошно та олію розтерти, додати яйце, сметану, цукор, ванілін. Додати погашену оцтом соду. Замісити тісто і додати подрібнені горіхи, цукати і мак. Вимісити тісто, розкачати в пласт товщиною 1 см. Надати форму зірки, можна залишити просто круглою. Посередині зробити дірочку і викласти на посипане борошном деко. Випікати 20-30 хвилин за температури до 180-200 °С. З залишків тіста можна зробити пряники.

Час приготування: одна година.

Все, що потрібно знати про свято Андрія Первозванного, ви можете прочитати в матеріалі Фактів ICTV.