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Факти / Lifestyle

Що символізує калита та як її приготувати

Що символізує калита та покроковий рецепт її приготування – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Що символізує калита та як її приготувати

Свято Андрія Первозванного щороку православні християни відзначають 13 грудня. У цей день на столі обов’язково повинна бути калита. Це обрядовий корж, який здавна вважається символом сонця і щасливого шлюбу.

Рецепт калити на Андрія

Інгредієнти:

  • Борошно – 3 склянки.
  • Масло вершкове – 70 г.
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Сода гашена оцтом – 1 ч. л.
  • Горіхи (волоські) – 1 склянка.
  • Цукати (ананасові) – 50 г.
  • Ванілін.
  • Цукор – 1 склянка.
  • Мак.

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Спосіб приготування:

  1. Горіхи і цукати подрібнити. Частину горіхів залишити цілими для прикраси.
  2. Борошно та олію розтерти, додати яйце, сметану, цукор, ванілін. Додати погашену оцтом соду.
  3. Замісити тісто і додати подрібнені горіхи, цукати і мак.
  4. Вимісити тісто, розкачати в пласт товщиною 1 см.
  5. Надати форму зірки, можна залишити просто круглою. Посередині зробити дірочку і викласти на посипане борошном деко.
  6. Випікати 20-30 хвилин за температури до 180-200 °С.
  7. З залишків тіста можна зробити пряники.

Час приготування: одна година.

Все, що потрібно знати про свято Андрія Первозванного, ви можете прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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