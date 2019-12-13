The Game Awards: названо найкращу відеогру 2019 року

Нагороду The Game Awards у категорії найкраща відеогра року отримав проект Sekiro: Shadows Die Twice.

Вночі 13 грудня відбулася церемонія нагородження найкращих відеоігор 2019 року The Game Awards.

Sekiro: Shadows Die Twice стала переможцем у категорії найкраща відеогра 2019 року.

У номінації також змагалися:

Death Stranding;

Resident Evil 2;

Super Smash Bros. Ultimate;

The Outer Worlds;

Control.

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Також на The Game Awards вручили нагороду за найкращу відеогру року на думку гравців.

Для цього напередодні нагородження провели спеціальне голосування, в якому могли взяти участь усі охочі.

Нагороду за найкращу відеогру року на думку гравців отримав ексклюзив на Nintendo Switch Fire Emblem: Three Houses.

До слова, під час трансляції State of Play показали трейлер рімейка відеоігри Resident Evil 3.

Фото: Sekiro: Shadows Die Twice