The Game Awards: названо найкращу відеогру 2019 року

Нагороду The Game Awards у категорії найкраща відеогра року отримав проект Sekiro: Shadows Die Twice.
Вночі 13 грудня відбулася церемонія нагородження найкращих відеоігор 2019 року The Game Awards.
Sekiro: Shadows Die Twice стала переможцем у категорії найкраща відеогра 2019 року.
У номінації також змагалися:
- Death Stranding;
- Resident Evil 2;
- Super Smash Bros. Ultimate;
- The Outer Worlds;
- Control.
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Також на The Game Awards вручили нагороду за найкращу відеогру року на думку гравців.
Для цього напередодні нагородження провели спеціальне голосування, в якому могли взяти участь усі охочі.
Нагороду за найкращу відеогру року на думку гравців отримав ексклюзив на Nintendo Switch Fire Emblem: Three Houses.
До слова, під час трансляції State of Play показали трейлер рімейка відеоігри Resident Evil 3.