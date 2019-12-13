Пряму трансляцію відеогри World of Tanks дивіться на сайті Факти ICTV.

Компанія Wargaming проводить пряму трансляцію презентації відеогри World of Tanks, що отримала назву Стрім року.

Під час події розробники підведуть підсумки року, що минає і поділяться планами щодо подальшого розвитку онлайн-екшену World of Tanks.

Вперше у World of Tanks з’являться Снігуроньки. Кожного дня вони даруватимуть гравцям подарунки та ставити бойові завдання на п’ятикратний досвід.

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А також Снігуроньку можна зробити постійним членом екіпажу. Але для цього потрібно набрати певний рівень Атмосфери свята.

Це ще один стимул зробити свій новорічний дворик яскравим і гарним. Коли геймер досягає п’ятого рівня Атмосфери свята, з кожним наступним рівнем в ангарі буде додаватися слот для техніки.

Нагадаємо, реліз ігрової платформи нового покоління PlayStation 5 призначений на кінець 2020 року.