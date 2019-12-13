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World of Tanks – пряма трансляція презентації відеогри

Пряму трансляцію відеогри World of Tanks дивіться на сайті Факти ICTV.

World of Tanks – пряма трансляція презентації відеогри

Компанія Wargaming проводить пряму трансляцію презентації відеогри World of Tanks, що отримала назву Стрім року.

Під час події розробники підведуть підсумки року, що минає і поділяться планами щодо подальшого розвитку онлайн-екшену World of Tanks.

Вперше у World of Tanks з’являться Снігуроньки. Кожного дня вони даруватимуть гравцям подарунки та ставити бойові завдання на п’ятикратний досвід.

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А також Снігуроньку можна зробити постійним членом екіпажу. Але для цього потрібно набрати певний рівень Атмосфери свята.

Це ще один стимул зробити свій новорічний дворик яскравим і гарним. Коли геймер досягає п’ятого рівня Атмосфери свята, з кожним наступним рівнем в ангарі буде додаватися слот для техніки.

Нагадаємо, реліз ігрової платформи нового покоління PlayStation 5 призначений на кінець 2020 року.

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