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Xbox Series X: перші подробиці і відеоігри на платформу нового покоління

Під час церемонії The Game Awards компанія Microsoft розповіла трохи більше про ігрову платформу нового покоління Xbox Series X.

Xbox Series X

Нова ігрова платформа від компанії Microsoft носитиме назву Xbox Series X.

Як і раніше Microsoft не відступає від своїх заяв про те, що ігрова платформа буде “найпотужнішою” за всю історію.

Обіцяють, що Xbox Series X зможе “витягати” роздільну здатність 4К і 60 кадрів на секунду у багатьох відеоіграх. Також на ній можна буде запускати відеоігри з усіх поколінь Xbox.

Точні специфікації платформи не розкрили, проте заявили, що вона буде вчетверо потужніша за Xbox One X. Тепер за зберігання відеоігор відповідатиме SSD, що дозволить отримати неймовірно швидкі завантаження.

Читайте: The Game Awards: названо найкращу відеогру 2019 року

Реліз Xbox Series X відбудеться наприкінці 2020 року. Ціна новинки наразі невідома.

Також під час презентації показали і одну з перших відеоігор на ігрову платформу нового покоління – Senua’s Saga: Hellblade II.

На жаль, геймплей проекту не показали. Однак трейлер зроблений на рушії відеоігри, що дозволяє оцінити можливості нового покоління консолей.

Також відомо, що на Xbox Series X у 2020 році вийде Halo Infinite.

До слова, компанія Sony оголосила, що ігрова платформа нового покоління під назвою PlayStation 5 вийде наприкінці 2020 року.

Відео: Xbox

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