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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 13 грудня 2019

13 грудня – День пам’яті апостола Андрія Первозванного. Більше про свята у цей день читайте на Фактах ICTV.

Яке свято сьогодні, 13 грудня 2019

13 грудня православна церква вшановує пам’ять апостола Андрія Первозванного.

Цей святий першим з апостолів пішов за Христом, став його найближчим учнем, а потім привів до нього свого рідного брата апостола Петра.

Апостол Андрій також відомий тим, що передбачив заснування Києва. Піднімаючись вгору Дніпром, він поглянув на гори й сказав учням, що тут з’явиться величне місто, на якому засяє благодать Господня й буде збудовано багато церков.

Читайте: День ангела Андрія 2019: що подарувати на свято

Цей день здавна був особливим для молоді. Дівчата у ніч на Андрія ворожили на судженого, а хлопці збиралися на забави, розважалися й видивлялися собі наречену.

Іменини 13 грудня святкують: Андрій, Феофіл та Аркадій.

Прикмети на 13 грудня

  • Йде сніг – зима буде досить довгою та холодною.
  • Якщо ж сніг не випав до Дня Андрія – зима буде тепла.
  • Яскраве сонце – до багатого урожаю наступного року.
  • Кіт ретельно умивається – погода будет ясною, але холодною.
  • Хмари низько на небі – невдовзі похолодає.

Раніше Факти ICTV розповідали про  історію Дня Андрія Первозванного.

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