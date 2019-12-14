Коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2020

Прикрашання ялинки – це цілий ритуал, брати участь в якому бажає кожен член сім’ї. Коли потрібно ставити ялинку на Новий рік, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Не існує єдиної думки і норми з приводу того, коли треба наряджати ялинку. Питання суто індивідуальний і залежить від бажання людей.

Сама підготовка вже здійснюється на початку грудня.

За феншуєм пропонують ставити ялинку в день зимового сонцестояння – 22 грудня. Згідно зі східною наукою, цей день має досить сильний вплив на всі сфери життя людини.

Наступною датою, сприятливою для прикрашання ялинки, є 25 грудня – Католицьке Різдво. Ставити святкове дерево рекомендується напередодні – 24 грудня.

Однак багато сімей наряджають ялинку безпосередньо 31 грудня. Це відбувається за кілька годин до самого свята, перед тим, як сісти за стіл.

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А після 25 грудня для створення святкової атмосфери в будинку підходить вже будь-який день. Головне – це величезне бажання, вільний час і гарний настрій!

Ну, і пам’ятайте про важливий момент: ялинка не повинна набриднути до новорічної ночі, інакше чарівна атмосфера свята буде безнадійно втрачена.

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