Смартфон від компанії Xiaomi під назвою Redmi K30 коштує так мало навіть з 5G модифікацією, оскільки на ньому дуже мало заробляють.

Смартфон Xiaomi Redmi K30 з 5G має собівартість у приблизно $250, як стверджують джерела, наближені до виробника.

Наразі ціна 4G версії Xiaomi Redmi K30 становить $225 (близько 5,3 тис. грн) і $250 (приблизно 6,7 тис. грн).

Це означає, що компанія заробляє дуже мало з кожного смартфону – 12%, або $35.

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Проте потрібно враховувати і те, що витрати компанії не обмежуються лише компонентами Redmi K30.

Xiaomi також потрібно витрачатися на рекламу смартфону, його збирання, упаковку для нього, доставлення у різні країни тощо.

Тобто компанія може отримувати з продажу кожного гаджету лише 5%.

До слова, 5 листопада компанія Xiaomi представила розумний годинник Mi Watch, який назвала маленьким смартфоном на зап’ясті.

Джерело: GSMinfo