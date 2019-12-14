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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 14 грудня 2019

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 14 грудня 2019

Іменини 14 грудня святкують Дмитро, Антон, Наум, Порфирій.

Також в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

14 грудня ще називають Днем ліквідатора – у 1986 році учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою першу перемогу.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на грудень 2019

Народні прикмети на 14 грудня:

  • Північний вітер дме – чекай потужних морозів найближчим часом.
  • Зимові зірки на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.
  • Глухо чується собачий гавкіт – до снігопаду.
  • Багато снігу – до повені навесні.
  • Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.
  • Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.

Що не можна робити 14 грудня:

  • Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.
  • Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

Які свята чекають на українців, читайте в календарі на грудень.

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