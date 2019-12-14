14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 14 грудня святкують Дмитро, Антон, Наум, Порфирій.

Також в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

14 грудня ще називають Днем ліквідатора – у 1986 році учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою першу перемогу.

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Народні прикмети на 14 грудня:

Північний вітер дме – чекай потужних морозів найближчим часом.

Зимові зірки на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.

Глухо чується собачий гавкіт – до снігопаду.

Багато снігу – до повені навесні.

Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.

Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.

Що не можна робити 14 грудня:

Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.

Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

Які свята чекають на українців, читайте в календарі на грудень.