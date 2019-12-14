Представникам яких знаків зодіаку пощастить у 2020 році найбільше – читайте в гороскопі від Фактів ICTV.

Топ найбільш везучих знаків зодіаку підготувала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп удачі на 2020 рік для Козерогів

Удача в 2020 році найбільше посміхнеться Козерогам. У вас вийде позбутися стороннього впливу. Кар’єра буде повільно, але успішно розвиватися. Також у вас вийде розпочати власний бізнес, виробництво або проект, проте не забувайте систематизувати свої справи.

Саморозвиток і підвищення кваліфікації – головні супутники для старту нового етапу в житті. У вас вийде заявити про себе як про професіонала високо класу, а там і підвищення соціального статусу не за горами.

Такий розклад вас змусить себе відчути популярною та авторитетною людиною.

Гороскоп удачі на 2020 рік для Тельців

Для Тельців 2020 рік також буде вдалим, але це стосується більше кохання та сім’ї.

Якщо зважитеся одружитися цього року, то точно не прогадаєте, те саме і з купівлею житла.

Крім того, представників цього знака очікують кар’єрні та ділові звершення, які допоможуть отримати нову посаду або фінансове благополуччя.

Не бійтеся захищати свої переконання. Рік буде цікавим і вдалим, особливо якщо присвятите час літературній творчості, видавничому бізнесу, мистецтву або рекламі.

Гороскоп удачі на 2020 рік для Дів

У Дів у 2020 році з’явиться, реальна можливість поліпшити якість свого життя.

Вас будуть супроводжувати корисні знайомства, творчий підйом і щасливий шанс.

Здатність радіти зміцнить стосунки, вас може спіткати велике кохання або з’явиться дитини у родині.

У вас вийде отримати підтримку колег і заступництво керівництва, а також зміцнити свій авторитет.

Прекрасний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації, залагодження юридичних формальностей, відкриття нових підприємств або реорганізації старих.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на грудень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.