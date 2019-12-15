У католиків вважається – як зустрінеш Різдво, так і весь рік проведеш. Факти ICTV розкажуть про заборони та прикмети на свято.

На католицьке Різдво, вночі 25 грудня, коли годинник б’є 12 разів, господар будинку повинен відкрити вікно, таким чином впускаючи Різдво, а разом з ним – удачу і благополуччя.

Обов’язкові атрибути свята: різдвяні свічки, які, згідно з прикметами, захищають святковий стіл від холоду і сил темряви, а також різдвяний вінок – він оберігає від злих духів.

Кілька прикмет пов’язано також із заборонами. Не можна, наприклад, у святкові дні займатися рукоділлям – це загрожує комусь із членів сім’ї раптовою сліпотою або глухотою.

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Категорично забороняється полювання. Вважається, якщо мисливець піде до лісу – замерзне або стане здобиччю того звіра, на якого збирався полювати.

У жодному разі не можна сідати за святковий стіл у старому одязі – рік буде невдалим. Те ж саме чекає на тих, хто прийшов одягненим у чорне.

Прикмети на католицьке Різдво 2019

Стежать у цей день і за погодою.

Заметіль у переддень Різдва – до раннього листя.

Якщо Різдво тепле – весна холодна.

Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.

Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Факти ICTV також розповідали про історію католицького Різдва та як його святкувати.