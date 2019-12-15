7 січня українці відзначать Різдво 2020. Новорічні свята і канікули тривають, тому необхідно вирішити, де провести свято. Куди піти на Різдво 2020 у Києві – читайте на Фактах ICTV.

Афіша на Різдво 2020 наповнена цікавими заходами, які порадують і дорослих, і дітей.

Цього року на свято можна вирушити на виступ Олега Скрипки з НАОНІ або концерт Dakh Daughters Band.

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Також 7 січня в Києві пройдуть вистави Winterra. Легенда казкового краю та Лапландія 360, а також новорічні та різдвяні бали.

Заходи на Різдво 2020 будуть досить різноманітні. Інтерактивні шоу та тематичні заходи чекають гостей на Зимовій країні на ВДНГ.

Факти ICTV зібрали список подій, куди піти на Різдво 2020.

Зимова країна на ВДНГ

7 січня

ВДНГ

Вартість: 100-280 грн

Купити квитки можна тут

За чотири сезони свого існування тематичний парк-фестиваль розваг Зимова країна на ВДНГ встиг перетворитися на головну різдвяну традицію всіх киян і гостей столиці.

Цього року до карти ВДНГ додалися унікальні локації для дорослих і дітей. А фундаментальною концепцією сезону стала тема мрії.

Серед локацій є: каток під відкритим небом, скажені гірки, екстремальні атракціони і SkyPark, вулична територія фудкортів, казкове місто з реалістичними образами, ельфами та майстер-класами Різдвяна фабрика мрій, резиденція Діда Мороза і багато інших.

Лапландія 360

7 січня, 15.00

Софійська площа

Вартість: 190 грн

Купити квитки можна тут

Локація площею 150 кв. м перетвориться в інтерактивне шоу, яке переміщує глядачів прямо в Лапландію.

Разом з ельфом Ейнаром ви здійсните інтерактивну подорож до Санти в його сучасну резиденцію. Відчуєте, що означає опинитися на льодовій брилі посеред засніженого озера, побачите, як ельфи готуються до свят, і потрапите в найпотаємнішу кімнату у світі, де збуваються мрії.

За допомогою сучасних технологій гості Лапландії 360 опиняться в самому центрі цієї засніженої країни.

Світлові, візуальні, звукові спецефекти створять відчуття повного занурення в інтерактивну подорож. А герої, яких глядачі зустрінуть на своєму шляху, покажуть, як змінився традиційний світ Санти в XXI столітті.

Winterra. Легенда казкового краю

7 січня, 14.00

ВДНГ

Вартість: 250-2 990 грн

Купити квитки можна тут

На ВДНГ повертається легендарне зимове шоу світового рівня Winterra. Легенда казкового краю. Шоу покажуть у новому для українського глядача форматі – 5D: актори будуть відігравати ролі та взаємодіяти з залом у п’яти площинах концерт-холу.

Стежачи за перфомансом на сцені, глядачі опиняться у самому епіцентрі подій. Шоу буде доповнено візуальними спецефектами, графікою та живим вокалом.

В історії дещо змінять сюжетну лінію та збільшать кількість хореографічних та акробатичних номерів у порівнянні з попереднім сезоном.

В основу цьогорічного шоу Winterra. Легенда казкового краю лягли п’ять D-складових: Dобра історія, Dрайвові танцювальні та акробатичні номери, Dивовижний вокал, що звучатиме наживо, Dорогоцінні спогади дитинства та Dійство, яке варто побачити.

Новорічні та Різдвяні бали в гостях у Сонечка

7 січня, 15.30

Театр на Михайлівській, Верхня сцена

Вартість: 250 грн

Купити квитки можна тут

Унікальний різдвяний бал – це сімейне інтерактивне свято в театрі. Тому сюди варто приходити цілими родинами.

Бали розраховані на дітей від трьох до 12 років та їхніх батьків.

Без уваги і подарунків не залишиться ніхто, якщо діти прийдуть у карнавальному костюмі.

Бал 25 грудня буде присвячений святкуванню Різдва! Тож обов’язково з’явиться Янгол з благою вісткою.

Neon Party

7 січня, 18.00

Дитячий клуб ZkidZ

Вартість: 180 грн

Купити квитки можна тут

Neon party – це яскрава пригода, під час якої ви вирушите у світ віртуальної реальності. Вогні неонового міста, цифрові персонажі і фантастичні герої стирають межі між реальністю і фантазією.

Це унікальне шоу з’єднає візуальні спецефекти і циркове мистецтво, хореографічні номери та інтерактивні ігри в неймовірній постановці.

Також гостей чекає найкраща вечірка з неоновими коктейлями і не віртуальними частуваннями, ігровою програмою і запальною дискотекою.

Олег Скрипка та оркестр НАОНІ. Різдвяний концерт Щедрик

7 січня, 19.00

Національний палац мистецтв Україна

Вартість: 200-1 550 грн

Купити квитки можна тут

На численні прохання після минулорічного аншлагового концерту в Палаці Україна Олег Скрипка та НАОНІ оркестр знову готують різдвяну програму, наповнену новими колядками, улюбленими хітами та сюрпризами. Тут буде все для того, щоб поринути в казкову атмосферу свята, магії і справжньої живої музики.

Святковий концерт 7 січня є однією з найкращих творчих колаборацій України, який по праву стане головним різдвяним вечором 2020 року. Цей своєрідний музичний синтез забезпечить унікальність звучання відомих композицій, додасть їм вишуканого шарму і музичної енергії.

40 народних інструментів на сцені одночасно! Олег Скрипка виконає колядки та беззаперечні хіти з народних та авторських українських пісень, які є окрасою світової музичної культури.

Dakh Daughters Band

7 січня, 19.00

Caribbean club

Вартість: 390-2 990 грн

Купити квитки можна тут

Різдво з Dakh Daughters – свято музичних фарб і магії театру, калейдоскоп пісень і драматичних номерів, концерт і театральне уявлення одночасно.

На гостей чекають нові пісні і відомі хіти, різдвяні мотиви в сучасному трактуванні, “пісні-янголята” і “пісні-чортики”, вир бурхливих почуттів і тонких емоцій.

Нагадаємо, в січні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних. Цього місяця відзначають два державні свята, які передбачають додаткові вихідні для українців.