Найкращі ідеї прикрашання будинку та вікон на Новий рік 2020 року зібрано в матеріалі Фактів ICTV.

У 2020 році балом керуватиме білий металевий Щур. Найкращі якості якої – завзятість, боротьба за справедливість і рішучість, щоб завоювати прихильність цього символу, важливо врахувати в новорічному оформленні інтер’єру основні вподобання господаря року.

Щура порадують прикраси білого, сірого, металевого та срібного кольорів. Вони стануть основними у 2020 році.

Як прикрасити дім на Новий рік 2020

З концепцією новорічного декору 2020 визначилися, тепер потрібно продумати, як саме і чим ви прикрасите кожне приміщення вашого дому.

Якщо дизайн кімнати вже оформлений у певній тематиці, то не варто вдаватися до якихось колосальних змін. Достатньо тільки скористатися елементами білого кольору для його оформлення. Білосніжні прикраси, вкриті сріблом, можуть добре вписатися в оформлення будь-якої кімнати.























Прикраси на Новий рік 2020 своїми руками: найкращі ідеї / 6 фотографий

Прикрашання вікон

Декоруючи вікна, не перевантажуйте їх прикрасами. Є традиція, вішати на них сніжинки з паперу, вирізані дітьми або ж зараз модно підвішувати ялинкові іграшки або атласні стрічки на верхній укіс вікна.

Прикрашати можна і підвіконня, якщо їх розмір дозволяє, поставте свічки на красивих підставках та доповніть все це мішурою. Якщо будуть свічки, то електрогірлянда стане недоречною. Не використовуйте всі варіанти одночасно, бо виглядатиме це наляписто.























Прикраси на Новий рік 2020 своїми руками: найкращі ідеї / 6 фотографий

Етапи декорування дому на Новий рік своїми руками зазвичай виглядають так:

Прикрашання стін (новорічне панно, гірлянди, святкові календарі);



























Прикраси на Новий рік 2020 своїми руками: найкращі ідеї / 7 фотографий

Оформлення стелі (гірлянди, світлодіодні стрічки, що звисають, паперові ліхтарики, сніжинки, хвойні композиції);

(гірлянди, світлодіодні стрічки, що звисають, паперові ліхтарики, сніжинки, хвойні композиції); Декорування меблів (подушки, покривала, стрічки і банти на стільці);

(подушки, покривала, стрічки і банти на стільці); Встановлення ялинки або декількох ялинкових букетів у всій квартирі;



























Прикраси на Новий рік 2020 своїми руками: найкращі ідеї / 7 фотографий

Додавання деталей (вази з мандаринами на полиці, свічки, килимки, кошики зі святковим частуванням).

(вази з мандаринами на полиці, свічки, килимки, кошики зі святковим частуванням). Оформлення вхідних дверей (вінки, гірлянди, стрічки);























Прикраси на Новий рік 2020 своїми руками: найкращі ідеї / 6 фотографий

Деталі для декорування дому можна зробити власноруч. Ось приклад, як зробити своєрідний підсвічник, який освітлюватиме вашу квартиру увечері.

Прикрасити будинок важливо для створення новорічної атмосфери, але, насправді, її створюють щирі люди, які збираються за святковим столом.

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