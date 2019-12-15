Як правильно вибрати красиву та якісну новорічну ялинку, читайте на сайті Факти ICTV.

Один з головних атрибутів Нового року – пухнаста ялинка. Її ставлять на помітне місце, наряджають іграшками та гірляндами і кладуть під неї подарунки.

Але все частіше більшість надає перевагу штучній ялинці, а не класичній натуральній.

Як вибрати штучну ялинку

Висота.

Виміряйте висоту стелі приміщення, в якому стоятиме штучне дерево. Також врахуйте діаметр ялинки, щоб гілки не гнулися та не дряпали інші поверхні.

Тип збирання і місце зберігання.

Стовбурна. Виріб розбирається на окремі гілки, які кріпляться за допомогою гачків до стовбура. Займає мінімум місця, ховається в спеціальний чохол, збирається за 5-10 хвилин.

Каркасна. Дерево розділене на кілька секцій по лінії стовбура, гілки можуть згинатися, як спиці парасольки, збірка відбувається за кілька хвилин.

Нерозбірна. Це невеликі деревця, найчастіше настільні.

Пам’ятайте, що в міжсезоння на штучних деревцях може збиратися неабияка кількість пилу. Тому подбайте про купівлю спеціального чохла або ретельно оберніть виріб пакувальною плівкою.

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Якість.

Обов’язково перевірте виріб на міцність:

посмикайте короткі голки – упевніться, що вони не обсипаються; проведіть рукою проти росту голок – вони повинні розправитися і набути попереднього вигляду.

Виріб не повинен видавати різкий хімічний запах, який натякає на його токсичність і низьку якість. Залиште деревце на пару днів у кімнаті – відсутність сторонніх запахів засвідчить якість дерева.

Ялинки повинні бути оброблені речовиною, ка перешкоджає загорянню. Це вказують в сертифікаті якості: зверніть увагу.

Оскільки прикрашання ялинки – це цілий ритуал, то Факти ICTV писали, коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2020.