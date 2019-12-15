PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Як вибрати штучну ялинку

Як правильно вибрати красиву та якісну новорічну ялинку, читайте на сайті Факти ICTV.

Як вибрати штучну ялинку

Один з головних атрибутів Нового року – пухнаста ялинка. Її ставлять на помітне місце, наряджають іграшками та гірляндами і кладуть під неї подарунки.

Але все частіше більшість надає перевагу штучній ялинці, а не класичній натуральній.

Як вибрати штучну ялинку

  • Висота.

Виміряйте висоту стелі приміщення, в якому стоятиме штучне дерево. Також врахуйте діаметр ялинки, щоб гілки не гнулися та не дряпали інші поверхні.

  • Тип збирання і місце зберігання.

Стовбурна. Виріб розбирається на окремі гілки, які кріпляться за допомогою гачків до стовбура. Займає мінімум місця, ховається в спеціальний чохол, збирається за 5-10 хвилин.

Каркасна. Дерево розділене на кілька секцій по лінії стовбура, гілки можуть згинатися, як спиці парасольки, збірка відбувається за кілька хвилин.

Нерозбірна. Це невеликі деревця, найчастіше настільні.

Пам’ятайте, що в міжсезоння на штучних деревцях може збиратися неабияка кількість пилу. Тому подбайте про купівлю спеціального чохла або ретельно оберніть виріб пакувальною плівкою.

Читайте: Ялинка на Новий рік 2020: де купити і ціна

  • Якість.

Обов’язково перевірте виріб на міцність:

  1. посмикайте короткі голки – упевніться, що вони не обсипаються;
  2. проведіть рукою проти росту голок – вони повинні розправитися і набути попереднього вигляду.

Виріб не повинен видавати різкий хімічний запах, який натякає на його токсичність і низьку якість. Залиште деревце на пару днів у кімнаті – відсутність сторонніх запахів засвідчить якість дерева.

Ялинки повинні бути оброблені речовиною, ка перешкоджає загорянню. Це вказують в сертифікаті якості: зверніть увагу.

Оскільки прикрашання ялинки – це цілий ритуал, то Факти ICTV писали, коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2020.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ялинка на Новий рік 2020: де купити і ціна
Ялинка на Новий рік 2020: де купити і ціна
Коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2020
Коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2020
У Києві відкриваються ялинкові базари: ціни та де дешевше
У Києві відкриваються ялинкові базари: ціни та де дешевше
Ялинка у Києві на Софійській площі
У Києві на Софійській площі встановили головну ялинку
У Києві почали встановлювати новорічну ялинку
У Києві почали встановлювати новорічну ялинку
ялинка
Новий рік 2020: як буде виглядати головна ялинка країни і коли відкриють
новий рік 2020
На Новий рік 2020 Київ витратить понад 9 млн грн: яка програма чекає на українців
У Києві новорічну ялинку прикрасять опішнянською керамікою
У Києві новорічну ялинку прикрасять опішнянською керамікою
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка