Як правильно вибрати красиву та якісну новорічну ялинку, читайте на сайті Факти ICTV.
Один з головних атрибутів Нового року – пухнаста ялинка. Її ставлять на помітне місце, наряджають іграшками та гірляндами і кладуть під неї подарунки.
Але все частіше більшість надає перевагу штучній ялинці, а не класичній натуральній.
Як вибрати штучну ялинку
- Висота.
Виміряйте висоту стелі приміщення, в якому стоятиме штучне дерево. Також врахуйте діаметр ялинки, щоб гілки не гнулися та не дряпали інші поверхні.
- Тип збирання і місце зберігання.
Стовбурна. Виріб розбирається на окремі гілки, які кріпляться за допомогою гачків до стовбура. Займає мінімум місця, ховається в спеціальний чохол, збирається за 5-10 хвилин.
Каркасна. Дерево розділене на кілька секцій по лінії стовбура, гілки можуть згинатися, як спиці парасольки, збірка відбувається за кілька хвилин.
Нерозбірна. Це невеликі деревця, найчастіше настільні.
Пам’ятайте, що в міжсезоння на штучних деревцях може збиратися неабияка кількість пилу. Тому подбайте про купівлю спеціального чохла або ретельно оберніть виріб пакувальною плівкою.
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- Якість.
Обов’язково перевірте виріб на міцність:
- посмикайте короткі голки – упевніться, що вони не обсипаються;
- проведіть рукою проти росту голок – вони повинні розправитися і набути попереднього вигляду.
Виріб не повинен видавати різкий хімічний запах, який натякає на його токсичність і низьку якість. Залиште деревце на пару днів у кімнаті – відсутність сторонніх запахів засвідчить якість дерева.
Ялинки повинні бути оброблені речовиною, ка перешкоджає загорянню. Це вказують в сертифікаті якості: зверніть увагу.
Оскільки прикрашання ялинки – це цілий ритуал, то Факти ICTV писали, коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2020.