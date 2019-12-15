15 грудня відзначається День працівників суду в Україні. Більше про свята цього дня – у матеріалі Фактів ICTV.
15 грудня – День працівників суду в Україні, який був встановлений указом президента від 8 грудня 2000 року.
Також 15 грудня відзначається Міжнародний день чаю. Рішення відзначати свято саме в цей день було ухвалене після неодноразового обговорення в багатьох міжнародних організаціях і профспілках протягом Світового громадського форуму у 2004 році у Мумбаї і у 2005 році в Порту Аллегре.
У цей день була оприлюднена Світова декларація прав працівників чайної індустрії.
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У церковному календарі 15 грудня – Третя неділя Адвенту. Це передріздвяний час, до якого приурочено багато обрядів і звичаїв. Адвент – час очікування Різдва. Святу передує перша і друга неділя.
Іменини 15 грудня святкують: Афанасій, Іван, Андрій, Стефан, Кирило, Феофіл.
Що не можна робити 15 грудня:
- Не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.
- Не можна залишатися в боргах.
- Не варто з’ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами.
Прикмети на 15 грудня:
- Багато снігу 15 грудня – буде багатий сінокос наступного року.
- Навколо Місяця видно темне коло – буде заметіль.
- Кури сідають на сідало рано – будуть морози.
- Якщо птахи ляскають крилами і крутять хвостами – чекайте хуртовини.
- Гусак голову під крило сховав – чекайте морозів.
- Кішка спить весь день – буде холоднеча.
- Яскраві зірки віщують настання сильних морозів.
Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019. Цього місяця в українців буде додатковий державний вихідний.