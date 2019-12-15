PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 15 грудня 2019

15 грудня відзначається День працівників суду в Україні. Більше про свята цього дня – у матеріалі Фактів ICTV.

Какой праздник сегодня, 15 декабря 2019

15 грудня – День працівників суду в Україні, який був встановлений указом президента від 8 грудня 2000 року.

Також 15 грудня відзначається Міжнародний день чаю. Рішення відзначати свято саме в цей день було ухвалене після неодноразового обговорення в багатьох міжнародних організаціях і профспілках протягом Світового громадського форуму у 2004 році у Мумбаї і у 2005 році в Порту Аллегре.

У цей день була оприлюднена Світова декларація прав працівників чайної індустрії.

Читайте: Коли святкують католицьке Різдво 2019 в Україні

У церковному календарі 15 грудня – Третя неділя Адвенту. Це передріздвяний час, до якого приурочено багато обрядів і звичаїв. Адвент – час очікування Різдва. Святу передує перша і друга неділя.

Іменини 15 грудня святкують: Афанасій, Іван, Андрій, Стефан, Кирило, Феофіл.

Що не можна робити 15 грудня:

  • Не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.
  • Не можна залишатися в боргах.
  • Не варто з’ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами.

Прикмети на 15 грудня:

  • Багато снігу 15 грудня – буде багатий сінокос наступного року.
  • Навколо Місяця видно темне коло – буде заметіль.
  • Кури сідають на сідало рано – будуть морози.
  • Якщо птахи ляскають крилами і крутять хвостами – чекайте хуртовини.
  • Гусак голову під крило сховав – чекайте морозів.
  • Кішка спить весь день – буде холоднеча.
  • Яскраві зірки віщують настання сильних морозів.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019. Цього місяця в українців буде додатковий державний вихідний.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка