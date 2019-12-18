Хлопець кинув дівчину перед весіллям – вона не розгубилася і вийшла заміж за себе

Дівчина вийшла заміж за саму себе після того, як наречений залишив її напередодні весілля.

Наречений залишив кохану напередодні весілля, а та не захотіла втрачати гроші, що пішли на організацію свята.

Мешканка Лондона Сандра Бланко розповіла свою незвичайну історію шлюбу, що трапилася кілька років тому. Британка погодилась на пропозицію свого коханого, з яким зустрічалась півтора року.

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Бланко організовувала торжество, а незадовго до церемонії наречений захотів розлучитися. Всі організаційні моменти були оплачені, і повертати гроші нареченій ніхто не захотів.

– Він сказав, що не хоче бути зі мною – ось і все. Мабуть, він відчував себе так ще до того, як зробив пропозицію, – розповідає Сандра.

Тоді дівчина запросила замість нареченого актора і вийшла заміж сама за себе. Біля вівтаря 30-річна наречена пообіцяла ставитися до себе дбайливо і з турботою.

Раніше Факти ICTV писали, що у Британії чоловік напередодні весілля переспав з шістьма стриптизерками. Його суджена вчинок не оцінила.

Джерело: Metro