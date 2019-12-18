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Факти / Lifestyle

Листівки з Днем Святого Миколая

Привітати близьких із Днем Святого Миколая 19 грудня – це вже давня традиція в Україні.

Листівки з Днем Святого Миколая

Привітання з Днем Святого Миколая чекають усі, адже це свято відкриває низку новорічних урочистостей не тільки для маленьких українців, а й для їхніх батьків.

Святого Миколая також вважають головним заступником мандрівників, рибалок та моряків. Вони згадують його в дорозі, під час плавань, просять щедрого улову та гарної погоди.

Читайте: День Святого Миколая 2019: історія та традиції свята

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання в листівках з Днем Святого Миколая.

 

Листівки з Днем Святого Миколая / 14 фотографий

Факти ICTV також пропонували кілька ідей, що подарувати дітям на День Святого Миколая 2019. 

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