День Святого Миколая відзначають щорічно 19 грудня. В це свято дівчата традиційно ворожать. Найкращі прикмети і гадання на День Святого Миколая 2019 – читайте на Фактах ICTV

Прикмети на День Святого Миколая численні і різноманітні. Більшість з них пов’язані з погодою, урожаєм, дружбою та коханням.

За ними можна визначити своє майбутнє і удачу.

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У давні часи, щоб дізнатися свою долю дівчата в ніч з 18 на 19 грудня влаштовували гадання на День Святого Миколая. Ця традиція збереглася до сьогодні.

Факти ICTV підібрали найпопулярніші гадання і прикмети.

Прикмети на День Святого Миколая

У цей день по погоді визначали, якою буде весна і урожай:

якщо випало багато снігу, тоді весняні посіви принесуть великий урожай;

якщо у цей день ясна погода, значить, у травні буде хороша погода.

Цього дня стартували новорічні ярмарки. Вважалося, що продавець бере на себе великий гріх, якщо обдурить покупця. Багато хто вірив, що сам Святий Миколай стежив, щоб люди не ображали один одного.

Також цей день вважався останнім шансом у році віддати борги. Якщо не повернули борг до 19 грудня, значить, не повернуть ніколи.

У давні часи вірили, що в цей день вороги можуть помиритися і стати друзями.

У цей день хлопці і дівчата шили наряди і маски, в яких ходять колядувати на Різдво.

Гадання на День Святого Миколая

Гадання на обручці

Молоді дівчата, щоб дізнатися, чи вийдуть вони заміж, брали обручку заміжньої жінки, яка щаслива у шлюбі, і підвішували на волосині над склянкою з водою:

якщо обручка вдариться об край склянки, тоді цього року дівчина не вийде заміж,

якщо обручка крутиться швидко, але не торкається склянки, тоді незабаром очікується весілля,

якщо обручка рухається повільно, тоді дівчина вийде заміж двічі.

Гадання з ножем

Кухонний ніж кладуть в центр обробної дошки.

По краях дошки, у вигляді кола, необхідно розкласти папірці з відповідями так, ні, потерпи, уникай помилкових друзів, чекай доброї новини, прийде лист, успіх у справах, нежданий гість, любов, за журбою радість, новий залицяльник, несподівана зустріч, довга дорога.

Крутити потрібно три рази, щоб отримати відповідь на одне питання.

Гадання на перехресті

Опівночі молода дівчина повинна вийти на перехрестя і слухати, що відбувається навколо:

якщо вона почує веселий сміх, тоді рік буде вдалим, і вона вийде заміж;

якщо плач тоді весілля цього року не буде.

Гадання з дзеркалом

Для цього гадання необхідний яскравий місяць. Якщо пощастило, і він є, тоді потрібно поставити дзеркало, щоб було видно його відображення.

Треба стежити за відображенням. Під час спостереження можна побачити кілька місяців.

Після порахувати їх кількість. Число означатиме, наскільки великою буде сім’я.

Гадання з гілкою

Зривали гілку вишневого дерева і ставили у вазу. Якщо вона зацвіте до весни, то скоро буде весілля, а якщо ні, то потрібно почекати.

Сон про судженого

Вважалося, що у цей день виконуються будь-які мрії і бажання. Тому перед сном дівчата говорили: Суджений-ряджений прийди до мене випити водиці.

Хто насниться, за того дівчина і вийде заміж.

Нагадаємо, Факти ICTV склали список заходів, які варто відвідати з дитиною на День Святого Миколая.