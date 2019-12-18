Sony Interactive Entertainment випустить оригінальний контролер для консолі PlayStation 4. Інформацію про характеристику та ціну PlayStation 4 читайте на сайті Факти ICTV.

Компанія Sony Interactive Entertainment анонсувала аксесуар для ґеймпада DualShock 4 – оригінальний контролер для консолі PlayStation 4.К

Контролер для консолі PlayStation 4 отримав дві додаткові кнопки, які можна окремо налаштувати.

В офіційному описі йдеться, що DualShock 4 Rear Side Key Connection Board призначений для ґеймерів, які люблять змагальні ігри. Цей новий аксесуар забезпечує розширені функції і високу швидкість, зберігаючи комфорт і звичні відчуття від бездротового контролера DualShock 4.

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PlayStation 4 має гладку форму і дві високочутливі клавіші, які розташовуються на задній панелі ґеймпада. Ці клавіші можуть виконувати до 16 різних дій.

DualShock 4 Rear Side Key Connection Board оснащений чорно-білим OLED-дисплеєм, на який виводиться інформація про призначення кнопок у режимі реального часу. Налаштувати клавіші можна дуже швидко, крім того, можна зберегти до трьох різних профілів.

Продукт протестований і схвалений для всіх ігор PlayStation VR.

DualShock 4 Rear Side Key Connection Board з’явиться у продажі 16 січня 2020 року за ціною $35.

Нагадаємо, компанія Sony анонсувала ексклюзивну відеогру на PlayStation 4 Predator: Hunting Grounds, яка створюється за мотивами фільмів Хижак.