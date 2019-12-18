Ігри для дітей на Новий рік 2020

Всі діти обожнюють Новий рік, бо це час подарунків, див та веселощів. Дозвілля малюків урізноманітнять ігри та конкурси з добірки Фактів ICTV.

Щоб зимові свята надовго запам’яталися, на Новий рік 2020 влаштуйте дітям веселощі навколо ялинки.

Заздалегідь продумайте програму з іграми та конкурсами. Але не забувайте, що діти дуже швидко перемикають свою увагу, тому розваги мають бути короткими. Їх бажано розбивати танцями або концертними номерами.

А для переможців приготуйте маленькі презенти.

Ми зібрали сім найцікавіших новорічних ігор та конкурсів для дітей.

Хвіст тигра

Діти шикуються в лінію, тримаючи за пояс або за плечі того, хто стоїть попереду. Перший в цій лінії – це голова тигра, а останній – хвіст.

За сигналом хвіст починає наздоганяти голову, яка намагається втекти. Завдання тулуба – не розчепитися.

Після декількох спроб хвоста наздогнати голову гравці міняються місцями і ролями.

Смішинка

Кожен гравець отримує ім’я, пов’язане з Новим роком: ялинка, сніжинка, хлопавка, сніг, свічка, бурулька тощо. Вибирається один ведучий, який ставить запитання всім по черзі. При цьому він не має знати імена учасників гри. Вони відповідають на будь-яке питання ведучого своїм ім’ям.

Наприклад:

– Хто ти?

– Ялинка.

– Що це у тебе (показує на ніс)?

– Бурулька.

Той, хто засміється, вибуває з гри або ж повинен виконати якесь завдання. Після першого туру можна поміняти імена учасників, вибрати іншого ведучого і продовжувати гру, поки не набридне.

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Казка

Якщо у вас зібралися 5-10 маленьких гостей, візьміть дитячу книжку із казкою. Ідеально підійдуть Курочка Ряба, Колобок, Ріпка тощо. Тепер потрібно вибрати ведучого – він буде читцем.

З книжки на окремих листочках випишіть всіх героїв казки, зокрема, якщо дозволяє кількість людей, дерева, пеньки, річку тощо. Потім діти тягнуть папірці з ролями. Ведучий починає читати казку, а герої “оживають”.

Подорож у темряві

Для цієї гри потрібні кеглі та пов’язки на очі за кількістю учасників. Вони розбиваються на дві команди, а кеглі розставляються змійкою.

Команди, взявшись за руки, з зав’язаними очима намагаються пройти дистанцію, не зачепивши кеглі.

У кого виявиться менше збитих кеглів, та команда й переможе.

Розтопи лід

Діти діляться на дві команди. Кожна отримує по одному кубику льоду, бажано одного розміру.

Завдання полягає в тому, щоб швидше розтопити лід. Кубик повинен постійно переходити від одного гравця до іншого. Учасники можуть гріти його в руках або терти. Перемагає команда, яка швидше розтопить лід.

Причепи сніговику ніс

Перед ялинкою ставлять дві підставки. На них кріпляться великі аркуші із зображенням сніговиків. Двом дітям зав’язують очі. За сигналом вони повинні дійти до сніговиків і приставити ніс (це може бути морквина з пластиліну). А інші діти допомагають словами: лівіше, правіше, нижче або вище.

Новорічна гра

Для гри знадобляться: довга мотузка, нитки, ножиці, пов’язка на очі та подарунки для всіх (цукерки, іграшки).

Мотузку натягуємо і закріплюємо. Якщо ніде кріпити, то комусь її доведеться тримати. На мотузку за допомогою ниток підвішуємо подарунки.

Гравцеві зав’язуємо очі, даємо ножиці і, покрутивши його, направляємо в бік підвішених подарунків, щоб він зміг зрізати свій. І так всі по черзі.

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