Instagram представив нову функцію Layout, яка дозволяє користувачам завантажувати кілька фото в одну stories.

Щоб додати кілька фото в одну stories потрібно натиснути на функцію Layout в меню stories і вибрати тип колажу, який найбільше підходить.

Всього у публікацію можна додати до шести світлин. Раніше можна було додавати тільки одне фото або відео у stories, а колажі доводилося робити в інших додатках.

Strike a pose. And another pose. And then another. With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO — Instagram (@instagram) December 17, 2019

Це проста функція, але вона, ймовірно, буде популярна, особливо з урахуванням безлічі сторонніх додатків для редагування історій, які пропонують щось подібне.

Поява цієї функції каже про посилення Instagram. Хоча цей інструмент верстки може бути привабливим для сторонніх додатків, коли Instagram включить його у свій власний додаток, мільйони користувачів більше не потребуватимуть послуг інших компаній.

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Як завантажити кілька фото в одну Instagram stories / 4 фотографии

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