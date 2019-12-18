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Як завантажити кілька фото в одну Instagram stories

Instagram представив нову функцію Layout, яка дозволяє користувачам завантажувати кілька фото в одну stories.

Як завантажити кілька фото в одну Instagram stories

Щоб додати кілька фото в одну stories потрібно натиснути на функцію Layout в меню stories і вибрати тип колажу, який найбільше підходить.

Всього у публікацію можна додати до шести світлин. Раніше можна було додавати тільки одне фото або відео у stories, а колажі доводилося робити в інших додатках.

Це проста функція, але вона, ймовірно, буде популярна, особливо з урахуванням безлічі сторонніх додатків для редагування історій, які пропонують щось подібне.

Поява цієї функції каже про посилення Instagram. Хоча цей інструмент верстки може бути привабливим для сторонніх додатків, коли Instagram включить його у свій власний додаток, мільйони користувачів більше не потребуватимуть послуг інших компаній.

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Як завантажити кілька фото в одну Instagram stories / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, як лайки в Instagram впливають на психічне здоров’я.

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