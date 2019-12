Щоб додати кілька фото в одну stories потрібно натиснути на функцію Layout в меню stories і вибрати тип колажу, який найбільше підходить.

Всього у публікацію можна додати до шести світлин. Раніше можна було додавати тільки одне фото або відео у stories, а колажі доводилося робити в інших додатках.

Strike a pose. And another pose. And then another.

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) December 17, 2019