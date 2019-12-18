Яку зробити зачіску на Новий рік: 10 ідей

Щоб гарно виглядати в новорічну ніч, треба потурбуватися про красиву зачіску. Ми обрали 10 простих, але в той самий час оригінальних ідей, які пасуватимуть кожній дівчині.

Новорічний образ ー це не тільки плаття і макіяж, але і красива, святкова укладка. Провідні стилісти пропонують безліч зачісок на Новий рік 2020, проте вибір все одно зробити досить складно. Тренди, формат святкування і якість волосся впливають на те, яка ж зачіска підійде саме вам.

Що варто враховувати, обираючи зачіску

Обираючи зачіску на Новий рік 2020, варто обов’язково заздалегідь продумати такі аспекти:

Хто буде робити зачіску: фахівець в салоні, помічниця вдома чи ви власноруч.

Яка у вас якість волосся.

Де буде проходити святкування і які заходи заплановані.

Який у вас тип обличчя, фасон сукні, макіяж.

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У зовнішньому вигляді зачіски важливу роль відіграє якість волосся. Посічені кінчики, тьмяність, пухнастість — це те, що необхідно вилікувати перед тим, як робити зачіску. Для цього зістрижіть зайве, зафарбуйте корені, активно зволожуйте волосся упродовж місяця.

З таким доглядом волосся стане справжньою окрасою, а новорічна зачіска виглядатиме в рази краще. Залишилося тільки вибрати потрібний варіант укладки.

Ідея № 1. Вільні локони

Красива зачіска на Новий рік 2020 – це вільні локони. Актуально і просто, можна зробити в домашніх умовах. Підійде для довгого і середнього волосся під будь-яке плаття.

Ідея № 2. Вільна довжина, доповнена плетінням

Витончені локони можна доповнити вільною косою. Варіантів безліч, а загальна ідея виглядає так:

Ідея №3. Зібрана частина волосся на потилиці

Акцент на розпущеному волоссі можна зробити, зібравши частину на потилиці та залишивши кілька локонів біля обличчя. Виглядає елегантно.

Ідея №4. Коси і плетіння

Практично, красиво і святково виглядають плетіння різних типів. Це можуть бути прості коси, які легко зробити вдома. Ще можна звернутися до професіонала, який реалізує складні ідеї.

Ідея №5. Хвіст

Така зачіска підійде під будь-який лук. До того ж кінський хвіст можна прикрасити плетінням або незвичайними аксесуарами.

Ідея №6. Низький хвіст

Необов’язково робити хвіст високим. Акуратно і красиво виглядають локони, зібрані нижче потилиці.

Ідея №7. Гулька

Акуратний і ніжний образ на Новий рік 2020. Ідеально виглядає з завивкою і красивим укладанням. Варто враховувати, що таку зачіску не сховаєш під шапку, тож вона не підходить для прогулянок.

Ідея №8. Каре

Дівчата, які носять каре, також можуть зробити собі красиву зачіску. Як варіант, це може бути завивка. Але стильний та незвичайний образ – це укладка з рівним волоссям, зачесаним назад. Щоб додати фактуру, треба скористатися засобами для фіксації, а пасма збоку можна заплести та сховати ззаду під волосся.

Ті, кому не личить такий варіант, можуть втілити ще один незвичний образ у стилі легкої недбалості.

Ідея №9. Зачіска в стилі Гри престолів

Ідею справжньої зимової зачіски можна взяти в кіно, наприклад, у персонажа Дейенеріс Таргарієн. В неї розпущене волосся з об’ємними хвилями, лише біля скроні заплетено дві вузькі коси. Вони можуть бути звичайними чи зроблені з прихватом (тобто як мінімум одне пасмо треба брати із загальної маси волосся під час плетіння). Далі коси збираються разом на потилиці. Їх можна закріпити резинкою, яку треба приховати за допомогою пасма. Не забудьте залишити трохи волосся біля обличчя.

Ідея №10. Ретро

Залежно від костюму і характеру новорічної вечірки, цілком може бути доречний ретро-стиль. Головна особливість жіночних і вишуканих зачісок 70-х – це локони на кінчиках волосся. Проділ робимо набік і вже біля самих коренів закручуємо хвилі. Образ завершений, але можна підібрати волосся знизу та закріпити його трохи вище лінії плечей, як на фото:

Якщо ви обрали зачіску, а з нарядом проблема, то вам допоможе підбірка образів на Новий рік 2020, яку зібрали Факти ICTV.