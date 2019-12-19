19 грудня українці відзначать День Святого Миколая 2019. Саме з цього дня починається період новорічних свят. Куди піти з дитиною на День Святого Миколая – читайте на Фактах ICTV.
Афіша на День Святого Миколая 2019 сповнена цікавих і захопливих заходів для дітей. Святий Миколай вважається покровителем дітей, який кладе їм подарунки під подушку і дарує справжнє свято.
Цього року на День Святого Миколая можна вирушити на неймовірне інтерактивне шоу Лапландія 360, яке захопить не тільки дітей, а й батьків.
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Також 19 грудня в Києві пройде безліч вистав для малят: Зачарований політ, Сім добрих справ Святого Миколая та Новорічні пригоди.
Факти ICTV склали список найкращих подій Києва, куди можна піти з дитиною в День Святого Миколая.
Лапландія 360
19 грудня, 10.00
Софійська площа
Вартість: 190 грн
Купити квитки можна тут
Локація площею 150 кв. м перетвориться в інтерактивне шоу, яке переміщує глядачів прямо в Лапландію.
Разом з ельфом Ейнаром ви здійсните інтерактивну подорож до Санти в його сучасну резиденцію. Відчуєте, що означає опинитися на льодовій брилі посеред засніженого озера, побачите, як ельфи готуються до свят, і потрапите в найпотаємнішу кімнату у світі, де збуваються мрії.
За допомогою сучасних технологій гості Лапландії 360 опиняться в самому центрі цієї засніженої країни.
Світлові, візуальні, звукові спецефекти створять відчуття повного занурення в інтерактивну подорож. А герої, яких глядачі зустрінуть на своєму шляху, покажуть, як змінився традиційний світ Санти в XXI столітті.
Новорічна казкова одісея
19 грудня, 10.00
Будинок Архітектора
Вартість: 220 – 270 грн
Купити квитки можна тут
На гостей чекає вистава з цікавим та повчальним сюжетом, яскраві костюми, професійні актори, каскадери, акробати, ростові ляльки, спеціальні ефекти та 3D-декорації.
Перед виставою в холі працюватимуть аніматори. Вони проводитимуть ігри, конкурси та естафети. Чарівник покаже справжню магію, а ростові ляльки зустрічатимуть глядачів.
Після вистави працюватимуть фотозони. Можна буде сфотографуватись зі справжнім Святим Миколаєм та отримати подарунки.
Зачарований політ
19 грудня, 13.00
Державний музей авіації ім. Антонова НАУ
Вартість: 350 грн
Купити квитки можна тут
Весела, новорічна, музична, інтерактивна вистава. У ній задіяні професійні актори київських театрів, інтерактивні ігри і справжній маг фокусник.
Кожна дитина отримає солодкий подарунок та іграшку – літачок.
Святий Миколай разом з усіма казковими героями подарує дітям смачні подарунки і сфотографується з вами за штурвалом в кабіні літака.
Вистава триває 60 хвилин.
Новорічні пригоди
19 грудня, 17.00
Театр ляльок на лівому березі Дніпра
Вартість: 80 грн
Купити квитки можна тут
У ляльковому театрі дітей чекає феєрична новорічна казка.
Події відбуваються під Новий рік. Дід Мороз і Снігуронька поспішають до малюків на свято. Баба Яга, Вовк і Лисиця, почувши по телевізору привітання Діда Мороза, вирішують вкрасти Новий рік.
Вистава триває 45 хвилин.
Сім добрих справ Святого Миколая
19 грудня, 17.00
Театр на Михайлівській
Вартість: 250 грн
Купити квитки можна тут
Святий Миколай вже поспішає на зустріч зі своїми маленькими друзями і обов’язково подарує чудеса і презенти, але за умови… Адже далеко не всі добре поводилися весь рік, і тепер, щоб отримати подарунок, глядачам разом з героями казки доведеться особисто виконати сім добрих справ.
Весела і захоплива вистава-гра чекає своїх гостей, щоб подарувати гарний настрій і сувеніри.
Neon Party
25 грудня, 18.00
Дитячий клуб ZkidZ
Вартість: 180 грн
Купити квитки можна тут
Neon party – це яскрава пригода, під час якого ви вирушите у світ віртуальної реальності. Вогні неонового міста, цифрові персонажі і фантастичні герої стирають межі між реальністю і фантазією.
Це унікальне шоу з’єднає візуальні спецефекти і циркове мистецтво, хореографічні номери та інтерактивні ігри в неймовірній постановці.
Також гостей чекає найкраща вечірка з неоновими коктейлями і не віртуальними частуваннями, ігровою програмою і запальною дискотекою.
Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно написати листа з побажаннями до Святого Миколая. Писати його варто заздалегідь, щоб до того, як він обходитиме Землю і кластиме подарунки, він врахував всі побажання.