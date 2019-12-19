Напередодні свят найпопулярніший манікюр на Новий рік 2020 – із зображенням ялинки. Варіантів оформлення безліч. Факти ICTV зібрали стильні ідеї, які допоможуть створити манікюр з ялинками на Новий рік 2020.

Зображення новорічного дерева на нігтях викликає позитивні емоції і виглядає дуже святково. Існує величезна кількість способів зробити манікюр з ялинкою на Новий рік 2020: за допомогою клейкої стрічки, кісточки або страз. Розглянемо кожен з варіантів докладніше.

Ялинка зі страз

Тренд 2019 – 2020 років – манікюр, інкрустований стразами. Чому б не застосувати цю тенденцію в новорічному манікюрі? Тим більше, що вона не вимагає навичок художнього манікюру – ялинку зі страз викласти просто.

Для цього потрібно нанести спочатку базу і кольорове покриття. Далі до топу, який ще не встиг висохнути, кріпляться стрази у вигляді трикутника. Отримана композиція сушиться під лампою. Потім тонким пензликом потрібно обвести топом кожен страз і ще раз зафіксувати під лампою.

Ялинка з допомогою кісточки

Найоригінальніші ідеї манікюру вимагають майстерності і створюються за допомогою тонкої кісточки з довгим ворсом. Щоб малюнок не розтікався, фахівці рекомендують використовувати гель-фарбу, яка відрізняється густішою консистенцією.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЕЛЬ ЛАК ПЕНЗА МАНИКЮР (@denisova_nailartist) 12 Дек 2019 в 10:40 PST

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Ялинка за допомогою клейкої стрічки

Спеціальний скотч або клейка стрічка також допоможуть створити манікюр із зображенням ялинки. Для цього наклейте папір, залишаючи на нігті невеликі трикутники. Потім зафарбуйте прогалини іншим відтінком лаку, підсушіть і зніміть допоміжні елементи. Одержаний візерунок можна прикрасити блискітками, стразами або просто невеликими білими крапками, що символізуватимуть ялинкові іграшки.