Найпопулярніший відеоблогер світу 30-річний PewDiePie посів лише сьоме місце в рейтингу найбільш високооплачуваних YouTube-блогерів.

Восьмирічний Райан Каджи другий рік поспіль став найбільш високооплачуваним YouTube-блогером.

За 2019 рік хлопчик, який знімає на відео розпакування іграшок, заробив $26 млн. Канал Кайджи, на який підписані майже 23 млн користувачів, заробляє завдяки контрактам з торговельними мережами Walmart і Target, а також телеканалом Nickelodeon і стрімінговим сервісом Hulu.

Канал Dude Perfect заробив за рік $20 млн та посів друге місце у рейтингу. Цей канал ведуть п’ятеро друзів у віці 30 років, які вражають спортивними трюками та рекордами Гіннеса. Dude Perfect також має контракт із каналом Nickelodeon.

Замкнула трійку лідерів п’ятирічна Анастасія Радзинська, яка може похвалитися 107 млн фоловерів та заробітком у $18 млн за рік. Ролики з дівчинкою, які виходять сімома мовами, спонсорують бренди Legoland і Dannon.

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Найпопулярніший відеоблогер світу 30-річний PewDiePie виявився всього на сьомому місці з доходом у $13 млн.

Топ-10 найбільш високооплачуваних YouTube-блогерів:

Райан Каджи – дохід $ 26 млн; Dude Perfect – дохід $ 20 млн; Анастасія Радзинська – дохід $ 18 млн; Rhett and Link – дохід $ 17,5 млн; Джеффрі Стар – дохід $ 17 млн; Preston – дохід $ 14 млн; PewDiePie – дохід $ 13 млн; Markiplier – дохід $ 13 млн; DanTDM – дохід $ 12 млн; VanossGaming – дохід $ 11,5 млн.

До слова, PewDiePie оголосив про те, що перестане публікувати нові ролики на Youtube.

Джерело: Forbes