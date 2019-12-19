Привітання з Днем адвокатури України в СМС і картинках підготували Факти ICTV.

День адвокатури України відзначають щороку 19 грудня. Це професійне свято було встановлене у 2002 році указом президента.

День адвокатури почали святкувати, враховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні.

Допоможуть привітати своїх колег і друзів короткі СМС та картинки.

Скажу, не мудруючи лукаво,

Усім адвокатам слово Браво!

Я від душі бажаю вам

Бути стійкими зло ворогам.

Нехай відвідує натхнення,

Життя дарує чудові миті,

Вдалих справ святої результат

Любов і щастя принесе!

***

З Днем адвоката!

Хай перемоги чекають,

Твоя зарплата

І престиж виростають!

***

Українська адвокатура

Своє свято нині відзначає.

Вам, адвокати, я успішних

Процесів тільки побажаю.

Вигравати в суді справи,

Бути чесними з собою,

Вам захищати і допомагати

Довірено долею.

***

Є така професія –

Захищає наше право.

Адвокатуру — вітаємо,

Честь захисникам і слава!

Читайте: Календар свят на січень 2020



































Привітання з Днем адвокатури України в СМС і картинках / 9 фотографий

Які ще свята чекають на українців дивіться в календарі на грудень.