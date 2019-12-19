Привітання з Днем адвокатури України в СМС і картинках підготували Факти ICTV.
День адвокатури України відзначають щороку 19 грудня. Це професійне свято було встановлене у 2002 році указом президента.
День адвокатури почали святкувати, враховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні.
Допоможуть привітати своїх колег і друзів короткі СМС та картинки.
Скажу, не мудруючи лукаво,
Усім адвокатам слово Браво!
Я від душі бажаю вам
Бути стійкими зло ворогам.
Нехай відвідує натхнення,
Життя дарує чудові миті,
Вдалих справ святої результат
Любов і щастя принесе!
***
З Днем адвоката!
Хай перемоги чекають,
Твоя зарплата
І престиж виростають!
***
Українська адвокатура
Своє свято нині відзначає.
Вам, адвокати, я успішних
Процесів тільки побажаю.
Вигравати в суді справи,
Бути чесними з собою,
Вам захищати і допомагати
Довірено долею.
***
Є така професія –
Захищає наше право.
Адвокатуру — вітаємо,
Честь захисникам і слава!
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