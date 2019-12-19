Привітання з Днем Святого Миколая 2019 у прозі

19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая. Найкращі варіанти привітань у прозі читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Святого Миколая люди шанують у всьому світі. Він допомагає стражденним, зцілює хворих і виконує заповітні бажання. А ще Чудотворець є покровителем дітей і мандрівників.

У цей день прийнято класти солодощі дітям під подушку, дарувати подарунки, запалювати новорічні вогні, збиратися за затишним сімейним столом і вітати один одного. Тому Факти ICTV підготували для вас оригінальні привітання з Днем Святого Миколая 2019 прозі.

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З Днем Святого Миколая. Бажаю, щоб добрий Миколайчик подарував тобі щастя і радість. Нехай в це світле свято життя стане яскравішим, веселішим,

чудовішим і дивовижнішим. Бажаю здоров’я, достатку і любові.

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Вітаю з Днем Святого Миколая!

У цей день навіть дорослі починають вірити в дива,

наші діти з нетерпінням чекають пробудження, а шкарпетки наповнюються подарунками.

Нехай це свято наповнить Ваш будинок щастям, теплотою і любов’ю, а Ваше життя зробить яскравим! Зі святом!

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У День Святого Миколая привітань повна хата!

Від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху,

звершення заповітних бажань і щирих сподівань,

неймовірного щастя в житті і вірного кохання, відмінного здоров’я і домашнього затишку.

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Зі святом! Нехай в День Святого Миколая відбудуться чарівні і казкові події!

Добра вам, щастя і любові, теплих сімейних посиденьок і довгоочікуваних солодощів під подушкою.

Хай у кожному домі буде достаток, радує затишна атмосфера, повна позитиву і сміху.

Радості, душевного тепла і щирості!

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Холодної зимової ночі ходить Святий Миколай від хати до хати і кладе під подушку різні солодощі і гостинці.

Попрошу у Святого Миколая, щоб охороняв тебе від всіляких напастей і бід весь рік.

Нехай це світле свято додасть тобі нових сил і натхнення на добрі справи, а сім’ї твоїй принесе тільки радість і щастя.

До речі, Факти ICTV також публікували список усіх свят на грудень 2019.