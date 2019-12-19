Православні християни традиційно відзначають День Святого Миколая 19 грудня. Створити святковий настрій допоможуть привітання зі святом у картинках на сайті Факти ICTV.

Миколай – не вигадана, а історична постать. Він прославився своїми добрими справами і служінням Богу. Святий таємно приносив дівчатам, у яких не було приданого, золоті монети. Так виникла традиція класти слухняним дітям під подушку подарунки та солодощі, а неслухняним – різки.

Святий Миколай опікується дітьми, студентами, мандрівниками, водіями, торговцями та моряками. Попросити у нього допомоги можуть також ті, хто перебуває в біді. Заміжні жінки можуть звернутися з проханням про спокійне сімейне життя.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Святий Миколай асоціюється з дитинством і дивами. Чому б не привітати в цей день близьких людей? Обирайте картинку серед тих, які зібрали для вас Факти ICTV, та відправляйте тим, кого хочете привітати.



































Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках / 9 фотографий

Факти ICTV розповідали, що покласти під подушку малюку на День Святого Миколая 2019.

Фото: krainau.com,art-shop.com.ua