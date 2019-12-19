Православні християни традиційно відзначають День Святого Миколая 19 грудня. Створити святковий настрій допоможуть привітання зі святом у картинках на сайті Факти ICTV.
Миколай – не вигадана, а історична постать. Він прославився своїми добрими справами і служінням Богу. Святий таємно приносив дівчатам, у яких не було приданого, золоті монети. Так виникла традиція класти слухняним дітям під подушку подарунки та солодощі, а неслухняним – різки.
Святий Миколай опікується дітьми, студентами, мандрівниками, водіями, торговцями та моряками. Попросити у нього допомоги можуть також ті, хто перебуває в біді. Заміжні жінки можуть звернутися з проханням про спокійне сімейне життя.
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Святий Миколай асоціюється з дитинством і дивами. Чому б не привітати в цей день близьких людей? Обирайте картинку серед тих, які зібрали для вас Факти ICTV, та відправляйте тим, кого хочете привітати.
Факти ICTV розповідали, що покласти під подушку малюку на День Святого Миколая 2019.
Фото: krainau.com,art-shop.com.ua