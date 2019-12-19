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Рейтинг найгірших паролів 2019 – топ-15

Компанія SplashData, яка розробляє програмне забезпечення для управління паролями, вдев’яте оприлюднила перелік 15 найгірших паролів року.

Рейтинг найгірших паролів 2019 – топ-15

Рейтинг найгірших паролів знову очолив послідовний набір цифр 123456.

Компанія SplashData оцінила понад 5 млн паролів користувачів інтернету та склала свій рейтинг паролів, які найлегше зламати.

15 найгірших паролів 2019 року:  

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty
  • password
  • 1234567
  • 12345678
  • 12345
  • iloveyou
  • 111111
  • 123123
  • abc123
  • qwerty123
  • 1q2w3e4r
  • admin
  • qwertyuiop

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Минулого року до рейтингу також потрапив пароль donald, однак цього разу його популярність трохи згасла.

– Вибір імені президента чи будь-який іншої знаменитості як вашого пароля є небезпечним рішенням, яке хакери можуть використовувати та піддати значному ризику вашу особисті дані, – розповів генеральний директор SplashData Морган Слейн.

За оцінками SplashData, близько 10% усіх користувачів у світі принаймні один раз використовували один із 15 найгірших паролів цього року, а близько 3% використовували пароль 123456.

Найчастіше найгіршими паролями захищені акаунти північноамериканських і західноєвропейських користувачів.

До речі, ми також писали прості поради, як згадати забутий пароль.

Джерело: SplashData

Фото: Dreamstime

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