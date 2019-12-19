Рейтинг найгірших паролів 2019 – топ-15

Компанія SplashData, яка розробляє програмне забезпечення для управління паролями, вдев’яте оприлюднила перелік 15 найгірших паролів року.
Рейтинг найгірших паролів знову очолив послідовний набір цифр 123456.
Компанія SplashData оцінила понад 5 млн паролів користувачів інтернету та склала свій рейтинг паролів, які найлегше зламати.
15 найгірших паролів 2019 року:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- password
- 1234567
- 12345678
- 12345
- iloveyou
- 111111
- 123123
- abc123
- qwerty123
- 1q2w3e4r
- admin
- qwertyuiop
Читайте: Хакери можуть дізнатися пароль за звуками клавіатури – експерти
Минулого року до рейтингу також потрапив пароль donald, однак цього разу його популярність трохи згасла.
– Вибір імені президента чи будь-який іншої знаменитості як вашого пароля є небезпечним рішенням, яке хакери можуть використовувати та піддати значному ризику вашу особисті дані, – розповів генеральний директор SplashData Морган Слейн.
За оцінками SplashData, близько 10% усіх користувачів у світі принаймні один раз використовували один із 15 найгірших паролів цього року, а близько 3% використовували пароль 123456.
Найчастіше найгіршими паролями захищені акаунти північноамериканських і західноєвропейських користувачів.
До речі, ми також писали прості поради, як згадати забутий пароль.
Джерело: SplashData