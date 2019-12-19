До Нового року залишилося зовсім мало часу, і вже варто починати купувати подарунки, щоб не потрапити в незручну ситуацію під час передсвяткового ажіотажу. Що подарувати подрузі на Новий рік 2020 – читайте на Фактах ICTV.

Вибрати подарунок для подруги на Новий рік 2020 часто стає складним завданням, але поки є достатньо часу, щоб спокійно все придумати і купити.

Подарунок подрузі на Новий рік 2020 не може бути банальним, тому варто підключити фантазію.

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Презент покаже, наскільки ви уважні до її слів і, можливо, натяків.

Але якщо ви не пам’ятаєте її побажань, Факти ICTV склали приблизний список того, що подарувати подрузі на Новий рік 2020.

Mood board

Хороший подарунок для подруги, яка любить роздруковувати фотографії або писати нагадування. Mood board допоможе все гарно оформити і послужить красивим декором для стіни.

Вазон

Гарний вазон для любителя квітів. Він може створити атмосферу і затишок в квартирі. Якщо ви вирішите дарувати вазон, то варто вибирати найбільш невибагливий.

Набір натуральної косметики

Такий подарунок варто купувати, якщо ви знаєте, що у вашої подруги немає проблем зі шкірою і вона не користується певним брендом косметики.

Якщо подруга в пошуку засобів для догляду, то набір натуральної косметики стане хорошою можливістю протестувати нові продукти.

Кумедні капці

Теплі капці для зими – відмінний подарунок, а якщо вони будуть у вигляді альпаки – ще краще.

Світильник

Такий приємний подарунок допоможе створити новорічний настрій і створить правильну атмосферу.

Аромасвічки

Свічки з ароматом ванілі, ялівцю, кориці або кави – всі вони є непоганим подарунком для подруги. У новорічний період аромасвічки дарують святковий настрій, створюючи затишок.

Мінімалістичні прикраси

Те, від чого ніхто не відмовиться. Мінімалістичні прикраси залишаються в тренді вже не перший рік. Це можуть бути сережки або підвіска. Також є варіант для любителів браслетів або кафів.

Раніше Факти ICTV зібрали кращі ідеї того, що подарувати на Новий рік 2020. Список містить в себе 10 непоганих варіантів, які підійдуть всім.