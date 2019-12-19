СМС-привітання з Днем Святого Миколая 2019

День Святого Миколая відкриває низку новорічних свят, на які з нетерпінням чекають дорослі та діти. У зв’язку з цим Факти ICTV підготували цікаві СМС-привітання з Днем Святого Миколая для ваших рідних та близьких.

19 грудня в Україні традиційно відзначається День Святого Миколая. У це свято діти, які весь рік добре поводилися і допомагали батькам, вранці обов’язково знайдуть подарунки під подушкою. Дорослі ж зазвичай просять у Чудотворця здоров’я, багатства та процвітання. Вважається, що у це світле свято здійснюються мрії.

Щоб створити святковий настрій, надсилайте своїм близьким та друзям привітання у СМС з Днем Святого Миколая.

*****

З Днем Святого Миколая

Від душі я вас вітаю,

Миру, радості, достатку

Всій родині побажаю.

Принесе хай Миколайчик

Торбу вам велику щастя,

І прогонить хай із дому

Всі проблеми та напасті.

*****

Вітаю з Днем Святого Миколая.

Бажаю міцного здоров’я, добробуту, миру, щастя, гармонії душі та любові серця.

Нехай сьогодні все в твоєму житті повернеться у найкращий бік, нехай завжди з тобою буде твоя надія, віра та вдача.

Читайте: Афіша на День Святого Миколая 2019: куди піти з дитиною

*****

Святкових янголів шептання,

В святковий вечір Миколая.

Малята радісно чекають,

І подарунки виглядають.

Хай Святий Миколай подарує,

Щастя і долю, свято і сміх.

Щоб і здоров’я, і радість, надія,

Щоб збувалися бажані мрії.

*****

Весь рік ждемо на дивне свято,

З дитинства віримо в добро,

Несе веселощі та радість,

Натхнення вічне джерело.

Хай будуть щедрі подарунки

І посмішки скрізь на вустах,

Всіх з Днем Святого Миколая,

Життя легким хай буде шлях.

***

На день Святого Миколая

Тобі кохання побажаю,

Знайти достойну гарну пару,

Щоб почуття були, мов з жару!

Раніше Факти ICTV писали про історію та традиції Дня Святого Миколая.