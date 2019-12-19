СМС-привітання з Днем Святого Миколая 2019

День Святого Миколая відкриває низку новорічних свят, на які з нетерпінням чекають дорослі та діти. У зв’язку з цим Факти ICTV підготували цікаві СМС-привітання з Днем Святого Миколая для ваших рідних та близьких.
19 грудня в Україні традиційно відзначається День Святого Миколая. У це свято діти, які весь рік добре поводилися і допомагали батькам, вранці обов’язково знайдуть подарунки під подушкою. Дорослі ж зазвичай просять у Чудотворця здоров’я, багатства та процвітання. Вважається, що у це світле свято здійснюються мрії.
Щоб створити святковий настрій, надсилайте своїм близьким та друзям привітання у СМС з Днем Святого Миколая.
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З Днем Святого Миколая
Від душі я вас вітаю,
Миру, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе хай Миколайчик
Торбу вам велику щастя,
І прогонить хай із дому
Всі проблеми та напасті.
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Вітаю з Днем Святого Миколая.
Бажаю міцного здоров’я, добробуту, миру, щастя, гармонії душі та любові серця.
Нехай сьогодні все в твоєму житті повернеться у найкращий бік, нехай завжди з тобою буде твоя надія, віра та вдача.
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Святкових янголів шептання,
В святковий вечір Миколая.
Малята радісно чекають,
І подарунки виглядають.
Хай Святий Миколай подарує,
Щастя і долю, свято і сміх.
Щоб і здоров’я, і радість, надія,
Щоб збувалися бажані мрії.
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Весь рік ждемо на дивне свято,
З дитинства віримо в добро,
Несе веселощі та радість,
Натхнення вічне джерело.
Хай будуть щедрі подарунки
І посмішки скрізь на вустах,
Всіх з Днем Святого Миколая,
Життя легким хай буде шлях.
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На день Святого Миколая
Тобі кохання побажаю,
Знайти достойну гарну пару,
Щоб почуття були, мов з жару!
Раніше Факти ICTV писали про історію та традиції Дня Святого Миколая.