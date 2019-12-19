Ідеї традиційних подарунків на католицьке Різдво зібрали Факти ICTV.

Католицьке Різдво щороку традиційно святкують 25 грудня. Цьогоріч воно припадає на середу.

Тож саме час подумати, що подарувати в це світле свято своїм рідним.

Сантони

Так називають фігурки Йосипа, Марії, ясел та новонародженого Ісуса Христа.

За традицією, їх виготовляли з глини своїми руками, а потім розфарбовували та дарували один одному. Інколи умільці зображували цілі сцени, на яких були присутні пастухи, що прийшли вклонитися Христу, тварини та янгол.

Сьогодні такий подарунок можна придбати у магазині та не обтяжувати себе проблемами з глиною.

Свічки

Традиційним і символічним подарунком на Різдво є свічки, які символізують Вічне Світло. Придбати такий подарунок сьогодні дуже просто.

Адже зараз свічки роблять на будь-який смак: маленькі, великі, ручної роботи, зі спеціальною новорічною формою, ароматизовані.

Зазвичай їх ставлять в центр вінка, нагадуючи про вінок, що був на голові в Ісуса Христа. Запалювати їх потрібно кожен святковий вечір.

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Різдвяні листівки

Сьогодні придбати гарну різдвяну листівку можна чи не у кожному магазині або супермаркеті.

Але, щоб зробити привітання оригінальним, можна вкласти в листівку оригінальну фотографію з сім’єю, друзями та близькими.

Доповнити все це може оригінальне текстове привітання.

Смаколики

Без ласощів не обходиться жоден різдвяний стіл. Для подарунку підійде печиво у вигляді різдвяної ялинки, сніговика, зірки або інших атрибутів свята.

Можна подарувати шоколад у вигляді різдвяних символів, або ж навіть спекти пиріг у формі зірки або ялинки.

Його можна буде прикрасити тематичним печивом або шоколадом.

Теплий одяг

Традиційним подарунком на Різдво є теплий одяг, який стане у нагоді у цю пору року. Зараз можна знайти чудові светри з атрибутикою свята.

Особливо для подарунку підійде одяг, на якому будуть вишиті різдвяні ялинки, дзвіночки, персонажі фільмів, коміксів, або ж інша атрибутика свята.

Також з теплих речей прекрасно підійдуть рукавиці, шапка або ж шарф.

А щоб доповнити ваші подарунки смачною святковою вечерею, Факти ICTV зібрали рецепти традиційних страв на католицьке Різдво.