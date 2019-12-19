Чим прикрасити новорічну ялинку, аби створити атмосферу свята в домі, а заодно й приманити удачу, задобривши символ прийдешнього року – білого Щура.

Ялинка на Новий рік 2020 – давня традиція. Знайомий з дитинства ритуал – прикрашати зелену пухнасту красуню. З комори дістають найкрасивіші іграшки. Перевіряють гірлянди. Цукерки-горішки навмисно зберігають до цього прекрасного дня, щоб урочисто їх розвісити на ялинці поруч із іграшками…

Модні кольори для зустрічі року Щура

Актуальними для цього дня вважають білий і сріблястий! Саме ці кольори астрологи радять використовувати й для новорічної ялинки, й для оздоблення будинку.

Аби прикрасити ялинку на Новий рік 2020, підійдуть також прикраси блакитного кольору чи м’яких пастельних тонів.

Білий – надзвичайно гарний і нарядний колір, він асоціюється з зимою, снігом, завірюхою. А цього року – ще й з кольором господаря 2020-го року – Щура.

Дуже ефектно будуть виглядати великі білі квіти на зеленому фоні ялинки. Можна використовувати й інші великі елементи декору: іграшки-кулі, банти чи, наприклад, морські зірки.

Але пам’ятайте: сам лише білий декор, особливо в великій кількості – варіант досить ризикований. Ялинка може виглядати прозаїчно. Спробуйте додати до нього сріблястих відтінків. Доповніть прикраси іграшками блакитного чи фіолетового, лілового або рожевого кольорів.

Цього року дизайнери радять використовувати кулі двох кольорів: наприклад, сині й білі або білі й рожеві.

Зробіть гірлянду із кульок, поєднавши їх суцільною ниткою. А потім спускайте ялинкою донизу. Композиція виглядатиме завершеною, якщо до світлих куль додати атласні банти, трохи темніші за тоном.

Така новорічна ялинка гарно виглядатиме й у будинку, і в офісі.

Золотисті відтінки додадуть тепла

Якщо вам хочеться більше тепла й затишку в домі, обирайте іграшки та декор більш теплих тонів. Золотистий, абрикосовий, пісочний – теж кольори Щура. До того ж золото приваблює багатство.

Спробуйте прикрасити ялинку атласними стрічками золотого та сріблястого відтінків. Ваше новорічне дерево засяє новими фарбами.

Для декору приміщення використовуємо кольори:

білий;

попелястий;

сірий зі срібними відливами;

блакитний, ніжно-фіолетовий або бірюзовий;

пісочний та інші пастельні тони.

Оскільки Щур – тварина хазяйновита й запаслива, астрологи радять прикрашати ялинку й будинок до новорічних свят пухнастою срібною мішурою. Вона притягує в дім багатство.

На ялинку можна повісити горішки, загорнувши їх у сріблястий папір.

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Прикрашаючи кімнату, в якій стоятиме ялинка, добре було б використати ковані речі: підсвічники, годинник, торшери. Доречним буде й камін.

Бажано також дарувати подарунки з білого металу.

В дитячу кімнату – ялинку зі щуриками чи сніговиками



Новорічна ялинка в дитячій кімнаті має дарувати відчуття дива. Для декору тут підійдуть іграшки у вигляді символів року – пухнастого щурика або ж казкові персонажі: сніговики, оленята, санти… Кольори декору допускаються яскравіші, ніж в офісі.

Побільше гірлянд – гарних і різнобарвних

Рік білого металевого Щура варто зустрічати з великою кількістю вогнів. Гірлянди з м’яким сріблястим відблиском – найбільш вдала прикраса для ялинки.

Прикрасьте новорічну красуню намистом з перлів – порадуєте Щура й привабите в дім добробут.

І, звісно, цьому Новому року підійде все м’яке й пухнасте: вата, штучний сніг, гарні білі сніговики та симпатичні сірі щурики. Дехто з умільців, до речі, виготовляє їх власноруч зі шматка вовни, кашеміру або фетру.











Як прикрасити ялинку на Новий рік 2020 / 3 фотографии

Зробити головний новорічний символ 2020 білим допоможе штучний сніг. Його можна купити (в інтернет-магазинах вартість 100-грамової пачки – від 40 грн.). Але можна виготовити й самому. Для цього використовують звичайний пінопласт із упаковок побутової техніки. Натріть пінопласт на тертушці або дрібно накришіть – і сніг готовий.

Інший варіант – піна для бриття з балончика. На вигляд дуже нагадує сніг. Якщо до піни додати соди, вийде більш цупка маса, з якої можна ліпити сніговиків чи інші білі фігурки.

Виготовити штучний сніг із сяйвом можна, додавши до піни для бриття кукурудзяний крохмаль, кукурудзяну муку та блискітки.

Обрати ялинку живу чи штучну?

Кожен варіант має свої плюси й мінуси. Натуральна ялина або сосна не шкодить природі, тому що легко переробляється. Крім того, її смолистий аромат, насичений ефірними оліями, дуже корисний для здоров’я.

З іншого боку, натуральне дерево живе недовго. Штучне ж чудово збережеться навіть до Водохреща. До того ж зможе порадувати символ Нового року – білого Щура, якщо буде білого кольору з металевим відливом.

Якщо ви все ж обрали живу ялину чи сосну, поставте її на кілька годин у відро з водою. Нехай дерево нап’ється вологи. Й обприскуйте зелену красуню якомога частіше. Тоді вона виглядатиме більш свіжою.

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