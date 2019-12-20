Які успіхи та невдачі чекають українських чиновників у 2020 році – читайте в політичному гороскопі від Фактів ICTV.

Детальний гороскоп для українських політиків підготувала астролог Людмила Халанська.

До слова, особистий гороскоп для чиновників має прямий стосунок до українців. Адже від того, як вони будуть працювати, залежить благополуччя держави та нас з вами.

Гороскоп для Володимира Зеленського на 2020 рік

Прогноз для президента України на 2020 рік не барвистий. Доведеться приготуватися до напруженості та опозиції.

На початку року Зеленський може зіткнутися з небезпекою у вигляді обману, негативного впливу неперевірених фактів і свідомо хибної інформації. Також він може постраждати через самообман – навмисно або випадково будувати свої міркування на нереалістичних ідеях. В результаті – помилки та рух у неправильному напрямку.

Весна та літо також не увінчаються успіхом – не вийде реалізувати низку проектів, може з’явитися відчуття, що взяли в лещата. Крім того, це все відбувається на тлі спотвореної реальності.

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Кінець 2020 відзначиться клопотами, які можуть стати причиною поганого самопочуття президента. Можливі зовнішні впливи, які спричинять різкі зміни в політичній діяльності.

Рік складний, напружений і вимагає витривалості.

Гороскоп для Петра Порошенка на 2020 рік

У новому році у Петра Порошенка періодично будуть виникати негативні аспекти. Його емоційне та фізичне самопочуття протягом року може істотно погіршитися.

Неприємні сюрпризи можуть виникнути на початку року, а також наприкінці зими – на початку весни. Втім, до травня ситуація покращиться, а літо пройде відносно вдало.

Друга половина року для екс-президента буде сприятливішою. Восени він зможе переглянути свої плани та навіть поліпшити своє життя.

У 2020-му Петру Олексійовичу варто уважніше ставитися до здоров’я та емоційного стану.

Гороскоп для Юлії Тимошенко на 2020 рік

Для Тимошенко 2020 рік буде цікавим, насиченим (втім, як і багато інших років – така вже її натальная карта) та обіцяє приємні несподіванки.

Раніше їй довелося пережити низку драматичних потрясінь, однак тепер в її житті не очікуються такі серйозні неприємності.

На жаль, ми не знаємо точного часу народження Тимошенко, а це було б дуже доречно. З одного боку, вона може стати дуже сприйнятливою, чутливою та жалісливою людиною, а з іншого – може насилу відрізняти правду від вигадки, піддаватися обману, відчувати розчарування та будувати плани, яким не судилося здійснитися.

2020 рік принесе Юлії Тимошенко значно більше задоволення її політичною кар’єрою, ніж рік, що минає. У будь-якому разі, вона має право розраховувати наступного року на несподівані сприятливі зміни у своєму житті.

Гороскоп для Святослава Вакарчука на 2020 рік

2020 рік буде досить насиченим, активним і в цілому сприятливим для Святослава Вакарчука, хоча ніяких особливих досягнень і проривів в його житті не передбачається. Все буде в межах його звичної діяльності, яка сама собою передбачає активність і різноманітність.

Навесні та ближче до закінчення літа він може розраховувати, що якісь політичні або соціальні процеси позитивно вплинуть на його активність. Діяльність буде гармонійною та продуктивною.

Однак осінь виявиться менш успішною. Можливо якесь напруження в політичній кар’єрі – несподівані або нестандартні ситуації в нашій країні в той період.

Загалом рік досить нейтральний, особливо нічим не виділяється. Бували у Святослава роки значно насиченіші та яскравіші.

Гороскоп для Андрія Богдана на 2020 рік

Для Андрія Богдана 2020 рік ділиться на дві нерівні частини. Старт року ознаменується досить гармонійними астрологічними показниками, які принесуть йому задоволення, виконання намірів, а тому він може розраховувати, зокрема, на прибуток та єдність в особистих стосунках.

Однак більшу частину року в житті будуть переважати напружені та негативні показники, які торкнуться, насамперед, його професійної діяльності, службового становища та особистого статусу.

Якщо матеріальна та особиста сфери знаходяться на висоті, то у службових справах будуть виникати проблеми, а також необхідність вживати заходів для виправлення ситуації.

Крім того, чиновника можуть спіткати неприємні сюрпризи або незвичні для нього ситуації.

Тож, Андрія Богдана очікує досить напружений і не зовсім приємний рік.

Гороскоп Дмитра Разумкова на 2020 рік

У голови Верховної Ради очікується напружений рік – негативні показники будуть превалювати над позитивними.

2020 рік для нього почнеться з приємних особистих подій. На початку весни та літа варто розраховувати на гармонійну та успішну діяльність. Однак на цьому все добре закінчується. Далі очікуються більш негативні аспекти.

Особливо це стосується другої половини року, зокрема, осені, коли негативні астрологічні показники торкнуться практично всіх сфер життя. Також це позначиться на його фізичному та емоційному самопочутті. Однак якщо говорити про здоров’я, то краще б знати його точний час народження. Якщо ранковий, то проблеми із самопочуттям можливі в 2020 році, а якщо денний або вечірній – у 2021 році.

Осінь і закінчення 2020 року будуть для Дмитра Разумкова проблемними, складними та напруженими.

Гороскоп для Давида Арахамії на 2020 рік

2020 для Давида Арахамії виявиться насиченим і різноплановим. Початок року буде не дуже вдалим – одразу кілька напружених негативних показників діятимуть в його гороскопі.

Однак до весни ситуація зміниться, його очікують вельми приємні нововведення.

Це можуть бути як несподівані або нестандартним чином досягнуті особисті цілі, зокрема що стосуються матеріальних цінностей, так і нові посади у владі.

Літо та осінь будуть для Давида дуже неоднорідними. Особливо це стосується осені, коли можливі абсолютно різні події – від сприятливих до вкрай негативних. Осінь 2020 року може принести Давиду Арахамії досить серйозні неприємності, які торкнуться як його політичної діяльності, так і особистого самопочуття. Напруженою буде для нього і зима 2020-2021.

2020 рік для Давида Арахамії обіцяє безліч найрізноманітніших подій і переживань, багато з яких виявляться для нього несподіваними або нетиповими.

Гороскоп для Ігоря Коломойського на 2020 рік

Для Ігоря Коломойського перша половина 2020 року продовжить позитивну тенденцію 2019-го та принесе удачу. Ніяких серйозних проблем у цей період в його житті не очікується. Ба більше успіхи будуть превалювати над втратами.

Літо буде не таким вдалим для Коломойського. Його можуть очікувати несподівані неприємності та проблеми, а також відсутність можливості розгорнутися на повну силу. Вірогідні обмеження та перешкоди у свободі пересування, укладанні контрактів, торгівлі і роботі з документами.

Кінець року буде більш гармонійним.

Однак протягом року у Коломойського можуть з’явитися грандіозні плани, а також він може стати занадто самовпевненим. Такі справи користі не принесуть.

Тож, це буде не найгірший рік його життя, але друга половина року все ж значно послабить ті міцні позиції, яких він досяг у 2019 році.

Гороскоп для Віктора Януковича на 2020 рік

Оскільки Віктор Янукович не є чинним політиком, всі астрологічні показники його прогнозу стосуються лише його особистого життя. У будь-якому випадку, жодної серйозної діяльності він у 2020 році вести не буде.

Навпаки, у зв’язку зі своїм ювілеєм (наступного року йому виповнюється 70 років) він буде зосереджений більше на собі та навколишніх, ніж на справах громадських.

А ювілей свій Віктор Янукович відзначить досить помітно – в липні в його гороскопі багато активних аспектів.

Зі здоров’ям також все буде добре відповідно до його вікових особливостей.

Восени він навіть проявить підвищену активність, таку саму, як у липні.

Навесні та восени цілком можливі деякі приємні несподіванки.

Загалом прогноз Віктора Януковича на 2020 рік позитивний, стабільний.

Раніше Факти ICTV публікували рейтинг знаків, яким посміхнеться удача в 2020 році.