День зимового сонцестояння 2019: прикмети

Зимове сонцестояння припадає зазвичай на 21 або 22 грудня – це найкоротший день у році та найдовша ніч. З ним пов’язано чимало прикмет, про які розкажуть Факти ICTV.

В день зимового сонцестояння висота Сонця над горизонтом мінімальна, тому ніч виходить найдовша в році.

Точний час цього явища для України в 2019 році – 22 грудня о 6.19.

Дата залежить від календаря: у Північній півкулі зимове сонцестояння частіше відбувається 21 та рідше 22 грудня.

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Ще за часів язичництва слов’яни перед цим днем ​​збиралися біля ритуальних багать та приносили дари лісовим богам, щоб допомогти сонцю зійти. А вранці святкували його відродження. Тому його вважали початком Нового року.

Прикмети в день зимового сонцестояння 2019

Згадайте бажання – обов’язково збудеться.

Починайте нові справи – результат не змусить себе чекати.

Яка погода в цей день, така буде і 31 грудня.

Іній на землі або деревах – у новому році можна очікувати хорошого врожаю зернових.

Сильний вітер – до врожаю яблук та груш.

Дощ – до теплої, але дощової весни.

Дні після зимового рівнодення теж важливі. Погода 25 грудня визначає характер всієї зими: якщо буде мороз – тепла варто чекати не скоро, а мороз 29 грудня – така погода затримається до Хрещення (19 січня).

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