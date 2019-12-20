Фотозона на Новий рік 2020: 5 ідей

Ваші новорічні фото зберуть сотні лайків у соцмережах, якщо ви зробите їх на фоні крутої локації. Як облаштувати в будинку креативну фотозону на Новий Рік 2020 для яскравих свят та вдалих знімків – в матеріалі Фактів ICTV.

Ще трохи та розпочнеться сезон полювання на стильні новорічні фото. Щоб отримати пам’ятний знімок та ефектне фото для соцмереж, дівчата та хлопці шукають виграшні локації, вдаються до послуг професійних фотографів. Але зробити круту фотозону можна й у себе вдома. Ідеї, які варто втілити в життя у 2020 році:

Біла ялинка

У 2020-му господарюватиме білий металевий Щур. Тому саме білий колір вважається трендовим. Використайте його в декорі. Оберіть білу ялинку: нехай вона прикрасить ваш будинок замість традиційної зеленої красуні. Їй личать сріблясті та золоті прикраси: кулі, банти, дощик, намисто, гірлянди.

Продумайте задній план. Навіть найгарніша ялинка на тлі обдертих шпалер виглядатиме жалюгідно. Оберіть затишний однотонний куточок. Додайте цікаві деталі: канделябри, янголят, свічки, подарункові білі коробки, перев’язані святковими бантами. У такій фотозоні кожен виглядатиме, як янголятко!

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У новорічному вігвамі

Мода на індіанські вігвами прийшла до нас із Заходу: такі намети полюбляють ставити в дитячій на Різдво. Вігвам можна придбати (від 500 грн) або спорудити самостійно. Для цього знадобляться 4 палиці, тканина, мотузка, ножиці, нитки, вільний час і талановиті руки.

Спочатку потрібно скріпити палиці, які стануть основою. Далі розкроїти тканину та закріпити її на каркасі. Якщо декорувати вігвам гірляндою, намет буде наче з лісової казки. Можна заховатися в магічний будиночок та влаштувати нічну фотосесію в таємничих вогнях. Компанію вігваму складе ялинка, ялинові вінки або соснові гілки.

Фотозона з фальш-каміном

Камін на фото заряджає новорічним настроєм, передає атмосферу свята та затишку. Не всі знають, але на більшості новорічних знімків використовують фальш-каміни, які виготовляють з картону. Як зробити фотозону на Новий Рік 2020 з таким каміном? Ви зможете створити її удома за один день.

Варто озброїтися картонними коробками, скотчем, клеєм, ножицями, крафтовим папером або шпалерами. Спочатку створюють каркас з картону, а далі декорують його шпалерами з цеглинками. Додаємо декору: розставляємо свічки, канделябри, чіпляємо гірлянди та різдвяні шкарпетки. Можна покласти дерев’яні колоди в камін, а поруч поставити світлодіодні свічки, що імітують вогонь.

Скандинавський хюґе

Цей стиль любить спокій і помірність. Щастя – у кожній дрібниці. Плетені кошики, хенд-мейд з мішковини, дерев’яні вироби, палички кориці, висушені дольки апельсинів. М’якенький плед та в’язані подушки.

Лише спокійна кольорова гамма: білий, коричневий, бежевий, сірий. Невеликі ялинки без зайвого декору, але в оригінальних плетених кошиках. В ідеалі – хвойне живе деревце у горщику.

Фотозона з контрастними акцентами

Це гра двох кольорів, які немов перемовляються між собою та задають тон фотозоні. Знайдіть в будинку куточок з нейтральним фоном, без стареньких шпалер. Не бійтеся додати магії: декоруйте стіну блискучою гірляндою. Оберіть два головні кольори та зробіть яскраві акценти: червоний плед, подушка з яскравим орнаментом, червона коробка, перев’язана стрічкою.

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