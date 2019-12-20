Гороскоп на тиждень з 23 до 29 грудня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 23 до 29 грудня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

На цьому тижні для успішного вирішення будь-яких питань необхідна конкретика, опора на поради мудрих людей старшого покоління або на власний досвід. Зараз не час вірити твердженням і доводам. Необхідні докази, виявлення причинно-наслідкового зв’язку, а також ваша безпосередня участь у тій чи іншій справі.

Гороскоп для Овнів

Не поспішайте ухвалювати рішення, занадто прямолінійно висловлювати свої ідеї або думки. Інтелектуальні здібності та пам’ять не в тонусі. Складнощі у контактах та сумбурність навколо вас заважає в діловому житті, а також під час спілкуванні з керівництвом. Невдалий час для підписання важливих паперів і роботи з документами, зокрема з бухгалтерськими звітами. Краще уникайте роботи, яка вимагає точності.

Гороскоп для Тельців

Хороший період для укладення угод, підписання важливих паперів і роботи з документами. Вас чекає активне соціальне життя та нові знайомства. Розум, кмітливість, інтуїція та комерційна хватка будуть на висоті. Сприятливий період для впливу на колег і керівництво, щоб отримати підтримку. Знання, які ви отримаєте в цей період, стануть у нагоді в майбутньому.

Гороскоп для Близнюків

Ви впевнені у собі, тому намагаєтеся знайти в житті найкращі боки. Сприятливий час для залагодження суспільних і фінансових справ. За рахунок особистої привабливості та чарівності вам багато що вдасться. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника, особливо серед представників протилежної статі. Завдяки підвищеній увазі до інших людей і розуміння їхніх інтересів ви успішно укладаєте угоди.

Гороскоп для Раків

Нервовість, неуважність і дратівливість створюють перешкоди для ефективної інтелектуальної праці. З близькими людьми виникають розбіжності. Рішення проблем з юристами краще відкладіть. Крім того, можете промовляти речі, про які пошкодуєте. Вам складно дається творча робота, а також підводить пам’ять і здатність до засвоєння інформації. Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів.

Гороскоп для Левів

Через непотрібні грошові витрати та зависокі вимоги можуть виникнути сварки як на роботі, так і в родині. Краще відмовтеся від відповідальних виступів, нарад. Крім того, не варто сперечатися з думкою керівництва. Зв’язки, які виникають у цей період, неглибокі та швидкоплинні.

Гороскоп для Дів

Гарний час для укладення договорів, роботи з документами, участі у конференціях і виступів. Ви зможете домовитися з керівництвом та ефективно висловити свою позицію. Вдало складуться відрядження, відвідування офіційних інстанцій. Ваша впевненість заражає творчим і діловим азартом колег. Сприятливий період для реорганізацій на роботі та впровадження передових методів.

Гороскоп для Терезів

Можливі неприємності через відсутність пунктуальності. Службові зобов’язання можуть заважати громадській діяльності. На ваших особистих і сімейних стосунках може негативно позначитися ваша емоційність і мінливий настрій. Це призводить до сварок з родичами. Романтичні зустрічі та світські заходи не приносять задоволення, а провокують внутрішні конфлікти.

Гороскоп для Скорпіонів

З’являється бажання до контакту з навколишніми, а також легкість у вираженні почуттів. Романтичні поїздки, спільне проводження часу сприятливоо позначаться на стосунках. У плані сімейних справ період хороший для переїзду, перестановки меблів, розвиваючих занять та ігор з дітьми. У цей період ви здатні впливати на розум ваших партнерів, а це буде корисним для ефективної роботи.

Гороскоп для Стрільців

Нейтральний період, без особливих хвилювань. З’являються нові приятелі, романтичні захоплення, однак почуття навряд чи виявляться глибокими. Вони швидше відрізняються безпосередністю та дружелюбністю. Жага пригод поєднується з прагненням бути порядними та вірними. Відчуваєте інтерес до всього незвіданого. Вас приваблюють партнери, в яких є щось неординарне.

Гороскоп для Козерогів

Ваші нові ідеї визнають колеги та допоможуть їх реалізувати. Перешкодити вам може імпульсивність у вираженнях, небажання пристосовуватися до людей та обставин. Добре проявляєте себе у професії. Ви успішні в розробці нових ідей, у правильному використанні свого таланту, а також в отриманих знань. Сприятливий період для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості.

Гороскоп для Водоліїв

У вас з’явиться доброзичливе ставлення до навколишніх. Зростає ваша привабливість та чарівність, можете цим користуватися під час контакту з протилежною статтю. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності та впливовості. Можливий певний фінансовий успіх, отримання невеликого прибутку.

Гороскоп для Риб

Збільшення життєвої сили та працездатності. Хороший період для вирішення важливих ділових питань. У вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, також ви лідируєте серед свого оточення. Хороші стосунки на роботі. Виконання додаткових обов’язків на роботі принесе нову посаду або премію. Використовуйте цей період для вирішення глобальних питань.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.