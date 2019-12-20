PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Меню на Новий рік 2020 для свята вдома

Тотемна тварина наступного року – білий металевий Щур. Східні астрологи переконані, що його варто задобрити улюбленими стравами. Факти ICTV склали для вас орієнтовне меню на Новий рік 2020.

Меню на Новий рік 2020 для свята вдома

Хороша новина в тому, що Щур їсть практично все: крупи, м’ясо, рибу, овочі, фрукти. А ще, складаючи меню на Новий рік 2020 для свята вдома, врахуйте, що ця тварина буде рада оригінальним стравам.

Експериментуйте – додавайте або змінюйте інгредієнти, фантазуйте з подачею. Головне не перестарайтеся, адже Щур не дуже зрадіє екзотичним кулінарним рішенням.

Так що ж готувати вдома на Новий рік 2020? Аби полегшити вам пошуки, ми підібрали цікаві рецепти закуски, салату, основної страви та десерту.

Закуска

Який же рік Щура без сирної закуски? Пропонуємо додати у меню на Новий рік 2020 страву, яку легко приготувати вдома – сирна закуска Мандарини.

Для її приготування знадобиться:

  • 200 г. плавленого сиру;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 70 г. оливок без кісточок;
  • мелена паприка.

Як готувати:

  1. Натріть плавлений сир на дрібній терці. Видавіть через прес часник і додайте його разом з майонезом до сиру.
  2. Наберіть чайною ложкою сирну масу і почніть формувати кульку, додавши всередину оливку. Готові кульки обваляйте в меленій паприці.
  3. За допомогою зубочистки зробіть проколи і вставте листочки базиліку.

Салат

Забудьте про звичні олів’є, крабовий та оселедець під шубою. Спробуйте щось нове. Наприклад, салат Ананас.

Щоб його приготувати, потрібні:

  • 300 г. шинки;
  • 1 банка консервованих ананасів;
  • 250 г. твердого сиру;
  • 4 шт. варених яєць;
  • майонез;
  • волоські горіхи.

Як готувати:

  1. Шинку і консервовані ананаси наріжте соломкою.
  2. Твердий сир і варені яйця натріть на великій терці.
  3. Викладіть на велике плоске блюдо шари в такому порядку, роблячи між ними майонезну сітку: шинка, ананаси, далі – твердий сир і яйця.
  4. Прикрасьте половинками горіхів і цибулею.

Читайте: Прості рецепти салатів на Новий рік 2020

Основна страва

Щур із задоволенням поласує нежирним м’ясом. Наприклад, індичкою з мандаринами.

Щоб її приготувати, знадобиться:

  • 2 шт. грудки індички;
  • 10 шт. мандаринів;
  • 0,5 склянки меду;
  • сіль, паприка, мелений перець.

Як готувати:

  1. Обполосніть філе під водою, натріть сіллю, паприкою і меленим перцем.
  2. Помийте фрукти. Чотири мандарини зі шкіркою наріжте кружальцями, решту – почистіть і відіжміть сік.
  3. Зробіть поперечні надрізи на м’ясі, кожен з яких натріть перцем. Вкладіть кружечки мандарина і зафіксуйте шпажками.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте туди на 1 годину філе індички в фользі.
  5. Зробіть соус, розтопивши на водяній бані мед, і додайте туди мандариновий сік. Полийте ним зверху філе і запікайте ще 15 хвилин.

Десерт

Якщо хочете максимально задобрити Щура, без десерту ніяк не обійтися. В продовження цитрусової теми можна приготувати мандарини в шоколаді.

Для цієї страви знадобляться:

  • 4 шт. мандаринів;
  • 100 г. чорного шоколаду;
  • кокосова стружка;
  • кунжут.

Як готувати:

  1. Очистіть фрукти від шкірки і розділіть на дольки. Розтопіть шоколад в мікрохвильовій печі. Змішайте кунжут з кокосовою стружкою.
  2. Занурте кожну дольку в шоколад, викладіть на пергамент, посипте кокосовою стружкою і кунжутом. Викладіть на тарілку і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Ми також склали для вас календар харчування у Різдвяний піст на кожен день.

Фото: Кулинарния, tvcoo, cookpad.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка