Який колір буде головним у наступному році та що краще одягати, аби бути в тренді, читайте на сайті Факти ICTV.

2019 рік добігає кінця і уже час дізнатися, які модні віяння переважатимуть у 2020 році.

Головні тенденції, котрі домінуватимуть у цьому сезоні:

чорний total look;

шкіряні вироби;

анімалістичний принт;

одяг з твіду;

одяг в клітинку;

мілітарі стиль та колір хакі;

спідниці та сукні-плісе;

пальто-кейп;

банти;

панами та берети.

Чорний

Одним із фаворитів сезону дизайнери визначили чорний колір. Тотально-чорний образ можна навіть не робавляти аксесуарами інших кольорів.

Тренд на образи з трилогії Матриця залишається популярним ще з минулого сезону.

Отож, любительки чорного цього сезону можуть сміливо створювати образи за допомогою лише одного улюбленого кольору і точно будуть в тренді.

Шкіра











Плісе і твід: що буде модно у 2020 році / 3 фотографии

Шкіряні вироби у холодну пору це не тільки красиво, а ще й комфортно. Якщо ви обираєте для себе сумку чи взуття, то варто звернути увагу саме на матові кольори.

Вироби не обов’язково мають бути виконані з натуральної шкіри – це може бути штучний матеріал.

Багато дизайнерів відзначають, що еко-шкіра може виглядати не менш привабливо, ніж натуральний аналог.

Сафарі

Анімалістичний принт залишається фаворитом цього сезону, зокрема зебра та тигр користуються великою популярністю серед модниць.

Нетрадиційні колірні поєднання хижих забарвлень з рожевим, малиновий або червоним виглядатимуть ефектно. Варто експерементувати.

Твід

Майже жодний осінньо-зимовий сезон не минає без твіду.

Колись засновниця модного будинку Коко Шанель, зробила твід найбільш затребуваним матеріалом. Цьогоріч дизайнери звертають увагу на більш сміливі поєднання, комбінації твіду з шкірою, денім і спортивними речами.

Клітинка

Клітинку можна віднести до розряду вічної класики – вона то зникає у полі трендів, то з’являється

Зараз вона займає одну з провідних позицій серед принтів сезону осінь-зима 2019/2020. Серед головних видів клітинки: елегантна “гусяча лапка”, класичний шотландський тартан, лаконічний принт принц Уельський.

Хакі

Стиль мілітарі вдало реалізувався в жіночних і вільних образах, як на подіумах, так і у повсякденності. Це кольори хакі, оливковий, болотяно-зелений та відтінки коричневого.

За допомогою цих кольорів можна створити креативні та сміливі образи, в яких зручно і на роботі і на прогулянці.

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Плісе

Плісирування — витончений тренд, за допомогою якого можна легко створити чудові образи. Для офісних буднів підійде класична спідниця-плісе з блузою та жакетом, а ось на вечір краще обрати сукню-плісе з металізованої тканини.

А поєднуючи легку спідницю-плісе з пухнастим мохеровим светром, можна створити стильний кежуал лук.

Кейп

Наймодніший верхній одяг сезону осінь-зима 2019-2020 – кейп. Вже не один сезон моделі на подіумі демонструють ці незвичайні пальто.

Таке пальто ідеально підійде під будь-яку фігуру, але варто врахувати довжину.

Жінкам із пишними бедрами не слід обирати коротку модель, а звернути увагу подовжений кейп без поясу.

Банти

У моді пишні банти на комірі сорочки або блузи, котрі стануть цікавим доповненням навіть для найбільш нудного гардеробу.

Проте, не слід обмежуватися бантом лише на комірі блузи: як варіант, можна прикрасити ним вечірню сукню або зачіску чи підкреслити талію, зав’язавши пояс на бант.

Капелюхи та берети



















Плісе і твід: що буде модно у 2020 році / 5 фотографий

Серед головних уборів фаворитами стали берети та капелюхи.

У новому сезоні капелюхи набули дещо гібридних форм та навіть є варінти у шкіряному виконанні.

Берети в новому сезоні розширили коло прихильниць і якщо раніше це був аксесуар для ніжних, творчих натур, то нині це невід’ємний атрибут будь-якої модниці.

Раніше Факти ICTV підібрали кілька ідей гарного зимового манікюру. Деякі варіанти також можна використовувати і для новорічного дизайну нігтів.