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Погода в Україні на 20 грудня (КАРТА)

На всій територіє України буде хмарна з проясненнями та досить тепла погода.

Погода в Україні на 20 грудня (КАРТА)

У західних областях очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря вдень 6°…10°, а вночі -1°…3°.

У північних, центральних та східних регіонах також без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 4°…7° вдень, -2°…1° вночі.

Читайте: Погода на тиждень в Україні з 16 грудня 2019 до 22 грудня 2019

На півдні вдень до 11° тепла, а вночі від 1° до 7°.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз синоптиків щодо погоди на Новий рік 2020.

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