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Ryanair запускає новий рейс з України до Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair з 1 квітня 2020 року запускає рейси зі Львова до Познані.

Ryanair

Згідно з інформацією в системі бронювання авіакомпанії, рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щосереди та щонеділі.

Вартість квитка – від EUR 22,05 в один бік.

Всього в літньому розкладі авіакомпанія буде літати зі Львова у 7 напрямках, зокрема два нових – в Познань та в Будапешт.

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Також буде збільшена частота на рейси, що вже існують: Варшава (Модлін) – п`ять разів на тиждень, Краків – чотири рази на тиждень.

До речі, Ryanair змінив структуру тарифів, ввів передзамовлення харчування і збільшив максимальний збір за пріоритетну посадку.

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