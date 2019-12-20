Ryanair запускає новий рейс з України до Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair з 1 квітня 2020 року запускає рейси зі Львова до Познані.
Згідно з інформацією в системі бронювання авіакомпанії, рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щосереди та щонеділі.
Вартість квитка – від EUR 22,05 в один бік.
Всього в літньому розкладі авіакомпанія буде літати зі Львова у 7 напрямках, зокрема два нових – в Познань та в Будапешт.
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Також буде збільшена частота на рейси, що вже існують: Варшава (Модлін) – п`ять разів на тиждень, Краків – чотири рази на тиждень.
До речі, Ryanair змінив структуру тарифів, ввів передзамовлення харчування і збільшив максимальний збір за пріоритетну посадку.
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