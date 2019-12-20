Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік 2020 у столиці, біля моря та у горах, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Орендувати квартиру на Новий рік – справа нелегка, тому до неї треба підходити заздалегідь. З міст-мільонників можна зустріти Новий рік 2020 у столиці, орендувавши однокімнатну квартиру або хостел, але дешевше вам обійдеться святкування біля моря в Одесі.

За даними OLX, добова оренда найдешевшої однокімнатної квартири на Новий рік 2020 – в одному з туристичних центрів України – Трускавці, а будинок зняти дешевше в Яремче.

Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік 2020 – читайте у нашому матеріалі.

Новий рік у великих містах

Зустріти Новий рік в столиці з комфортом можна, орендувавши житло.

У передсвятковий час на OLX Нерухомість пропонують майже 1 200 видів одиничок, 600 двокімнатних та 160 трикімнатних.

Київ:

Однокімнатна – 650 грн/добу;

Двокімнатна – 950 грн/добу;

Трьохкімнатна – 1 400 грн/добу.

А ось в колишній столиці України ціни трохи нижче. Найдешевші варіанти Харкова:

Однокімнатна – 450 грн/добу;

Двокімнатна – 600 грн/добу;

Трьохкімнатна – 950 грн/добу.

Зустріти Новий рік 2020 у Дніпрі обійдеться приблизно в стільки ж:

Однокімнатна – 500 грн/добу;

Двокімнатна- 660 грн/добу;

Трьохкімнатна – 850 грн/добу.

Ще одним популярним містом, де можна зустріти Новий рік, є Львів:

Однокімнатна – 460 грн/добу;

Двокімнатна- 700 грн/добу;

Трьохкімнатна – 1000 грн/добу.

Якщо ж ваша мрія – зустріти нове десятиліття біля Чорного моря, то ось які розцінки на житло в Одесі:

Однокімнатна – 500 грн/добу;

Двокімнатна- 600 грн/добу;

Трьохкімнатна – 1 250 грн/добу.

Не за всі гроші світу

Пристойно заощадити на житло можна, забронювавши місце в хостелі. У Києві, Львові та Одесі таке задоволення обійдеться в середньому в 150 грн/доба. А в Харкові навіть дешевше – 100 грн/доба.

До того ж, у хостелі можна завести нові знайомства, тож навіть поїхавши самому, нудьгувати не доведеться.

У пошуках новорічної атмосфери

Відсутність снігу може спричинити брак святкового настрою. У цьому випадку варто поїхати до Карпат! Сніг тут точно буде, і житло все ще є.

В Яремчі (Івано-Франківська область) зняти цілий будинок можна в середньому за 800 грн/доба, а проживання в готелі або на базі відпочинку обійдеться у 200 грн на день – кажуть аналітики OLX Нерухомість.

У Микуличині (Івано-Франківська область) будинок буде коштувати дорожче – 1 500 грн/доба.

Відсвяткувати 2020 і до того ж оздоровитися можна в Трускавці (Львівська область): оренда однокімнатної квартири в середньому складе 400 грн/доба. Всього на 80 грн дорожче буде коштувати двокімнатка – 480 грн в день.

Провести свята у Закарпатті можна, орендувавши житло в його головному місті – Ужгороді.

Однокімнатки тут пропонують в середньому за 460 грн/доба, двокімнатки і трикімнатки – за 500 грн/доба.

Нові відкриття

Якщо ви побували в усіх містах України – цей розділ швидше за все не для вас.

Якщо ж ні – то ось добірка цін на житло в містах, які можуть стати приємними відкриттями для вашого святкового відпочинку.

До Нового року в Чернівцях можна зняти житло в середньому за 500 грн в день. Саме стільки в столиці Буковини обійдеться однокімнатна і навіть двокімнатна квартири.

В Івано-Франківську та Вінниці однокімнатки здають за 400 грн/доба, двокімнатки – 500 грн/доба.

Квартири в Тернополі та Луцьку – на 100 грн дорожче: 1-кімнатну можна орендувати в середньому за 500 грн, двокімнатну – за 600 грн.

У Кам’янець-Подільському однокімнатки і двокімнатки пропонують в середньому за 400 грн/доба.

Ми також писали про те, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік 2020.