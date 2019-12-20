Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік 2020 у столиці, біля моря та у горах, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Орендувати квартиру на Новий рік – справа нелегка, тому до неї треба підходити заздалегідь. З міст-мільонників можна зустріти Новий рік 2020 у столиці, орендувавши однокімнатну квартиру або хостел, але дешевше вам обійдеться святкування біля моря в Одесі.
За даними OLX, добова оренда найдешевшої однокімнатної квартири на Новий рік 2020 – в одному з туристичних центрів України – Трускавці, а будинок зняти дешевше в Яремче.
Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік 2020 – читайте у нашому матеріалі.
Новий рік у великих містах
Зустріти Новий рік в столиці з комфортом можна, орендувавши житло.
У передсвятковий час на OLX Нерухомість пропонують майже 1 200 видів одиничок, 600 двокімнатних та 160 трикімнатних.
Київ:
- Однокімнатна – 650 грн/добу;
- Двокімнатна – 950 грн/добу;
- Трьохкімнатна – 1 400 грн/добу.
А ось в колишній столиці України ціни трохи нижче. Найдешевші варіанти Харкова:
- Однокімнатна – 450 грн/добу;
- Двокімнатна – 600 грн/добу;
- Трьохкімнатна – 950 грн/добу.
Зустріти Новий рік 2020 у Дніпрі обійдеться приблизно в стільки ж:
- Однокімнатна – 500 грн/добу;
- Двокімнатна- 660 грн/добу;
- Трьохкімнатна – 850 грн/добу.
Ще одним популярним містом, де можна зустріти Новий рік, є Львів:
- Однокімнатна – 460 грн/добу;
- Двокімнатна- 700 грн/добу;
- Трьохкімнатна – 1000 грн/добу.
Якщо ж ваша мрія – зустріти нове десятиліття біля Чорного моря, то ось які розцінки на житло в Одесі:
- Однокімнатна – 500 грн/добу;
- Двокімнатна- 600 грн/добу;
- Трьохкімнатна – 1 250 грн/добу.
Не за всі гроші світу
Пристойно заощадити на житло можна, забронювавши місце в хостелі. У Києві, Львові та Одесі таке задоволення обійдеться в середньому в 150 грн/доба. А в Харкові навіть дешевше – 100 грн/доба.
До того ж, у хостелі можна завести нові знайомства, тож навіть поїхавши самому, нудьгувати не доведеться.Читайте: Новорічна ніч у Києві, Львові та Харкові: святкова атмосфера на вулицях міста Фотозона на Новий рік 2020: 5 ідей Як зустрічати Новий рік 2020 - традиції святкування
У пошуках новорічної атмосфери
Відсутність снігу може спричинити брак святкового настрою. У цьому випадку варто поїхати до Карпат! Сніг тут точно буде, і житло все ще є.
В Яремчі (Івано-Франківська область) зняти цілий будинок можна в середньому за 800 грн/доба, а проживання в готелі або на базі відпочинку обійдеться у 200 грн на день – кажуть аналітики OLX Нерухомість.
У Микуличині (Івано-Франківська область) будинок буде коштувати дорожче – 1 500 грн/доба.
Відсвяткувати 2020 і до того ж оздоровитися можна в Трускавці (Львівська область): оренда однокімнатної квартири в середньому складе 400 грн/доба. Всього на 80 грн дорожче буде коштувати двокімнатка – 480 грн в день.
Провести свята у Закарпатті можна, орендувавши житло в його головному місті – Ужгороді.
Однокімнатки тут пропонують в середньому за 460 грн/доба, двокімнатки і трикімнатки – за 500 грн/доба.
Нові відкриття
Якщо ви побували в усіх містах України – цей розділ швидше за все не для вас.
Якщо ж ні – то ось добірка цін на житло в містах, які можуть стати приємними відкриттями для вашого святкового відпочинку.
До Нового року в Чернівцях можна зняти житло в середньому за 500 грн в день. Саме стільки в столиці Буковини обійдеться однокімнатна і навіть двокімнатна квартири.
В Івано-Франківську та Вінниці однокімнатки здають за 400 грн/доба, двокімнатки – 500 грн/доба.
Квартири в Тернополі та Луцьку – на 100 грн дорожче: 1-кімнатну можна орендувати в середньому за 500 грн, двокімнатну – за 600 грн.
У Кам’янець-Подільському однокімнатки і двокімнатки пропонують в середньому за 400 грн/доба.
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