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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 20 грудня 2019

20 грудня віряни вшановують пам’ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 20 грудня 2019

20 грудня у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин.

Читайте: Календар свят на грудень 2019

Віряни вшановують пам’ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.

20 грудня іменин святкують Амвросій, Антон, Григорій, Іван, Павло.

Народні прикмети на 20 грудня

  • Сонце у серпанку – завірюха буде.
  • Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду.
  • Швидкі та низькі хмари – скоро буде холодно.

Що не можна робити 20 грудня

  • Не можна кричати на близьких.
  • Сваритися на рівному місці.
  • Розмовляти занадто голосно.

Раніше Факти ICTV писали, які свята чекають на українців у січні 2020 року.

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