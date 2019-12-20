20 грудня віряни вшановують пам’ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

20 грудня у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин.

Читайте: Календар свят на грудень 2019

Віряни вшановують пам’ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.

20 грудня іменин святкують Амвросій, Антон, Григорій, Іван, Павло.

Народні прикмети на 20 грудня

Сонце у серпанку – завірюха буде.

Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду.

Швидкі та низькі хмари – скоро буде холодно.

Що не можна робити 20 грудня

Не можна кричати на близьких.

Сваритися на рівному місці.

Розмовляти занадто голосно.

Раніше Факти ICTV писали, які свята чекають на українців у січні 2020 року.