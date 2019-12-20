20 грудня віряни вшановують пам’ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
20 грудня у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин.
Читайте: Календар свят на грудень 2019
Віряни вшановують пам’ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.
20 грудня іменин святкують Амвросій, Антон, Григорій, Іван, Павло.
Народні прикмети на 20 грудня
- Сонце у серпанку – завірюха буде.
- Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду.
- Швидкі та низькі хмари – скоро буде холодно.
Що не можна робити 20 грудня
- Не можна кричати на близьких.
- Сваритися на рівному місці.
- Розмовляти занадто голосно.
Раніше Факти ICTV писали, які свята чекають на українців у січні 2020 року.