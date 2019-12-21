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Джоан Роулінг – найбагатша письменниця 2019 року за версією Forbes

Британська письменниця Джоан Роулінг з доходом у $92 млн в 2019 році очолила рейтинг найбільш високооплачуваних письменників за версією Forbes.

Джоан Роулінг

Джоан Роулінг повернула лідерство у списку Forbes як найбагатша письменниця світу. У 2019 році вона заробила $92 млн.

Минулорічний лідер Джеймс Паттерсон з доходом у $70 млн – другий у рейтингу. При цьому він все ще найбагатший письменник Америки.

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Трійку лідерів замикає колишня перша леді США Мішель Обама – з доходом приблизно в $36 млн. Її мемуари Becoming. Моя історія були продані тиражем понад 10 млн екземплярів і стали бестселером 2018 року.

Нагадаємо, у травні 2019 року Джоан Роулінг анонсувала випуск чотирьох нових оповідань про Гаррі Поттера.

Джерело: Forbes

Фото: Joanne Rowling

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