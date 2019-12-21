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Факти / Lifestyle

Манікюр на Новий рік 2020: головні тренди

Манікюр на Новий рік 2020 стане прекрасним доповненням до святкового образу. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї стильного дизайну нігтів для головної вечірки зими.

Маникюр на Новый год 2020

Підібрати стильний манікюр на Новий рік 2020 є одним із головних завдань кожної жінки. Це допоможе зробити хороший майстер або ж можна вибрати гарний дизайн нігтів в мережі.

У рік білого Щура модними будуть нігті у відтінках жовтого, золотого, синього, білого, темно-зеленого, винного і червоного. Блискітки і стрази не втрачають своєї актуальності в новорічному манікюрі 2020.

Читайте: Колір Нового року 2020: у чому зустрічати рік Щура

Довжина нігтів може бути як коротка, так і довга. Форму також можна вибрати будь-яку – квадратну, заокруглену або мигдалеподібну.

Факти ICTV зібрали найвдаліші ідеї манікюру на Новий рік 2020.

Манікюр на Новий рік 2020: головні тренди / 12 фотографий

Раніше Факти ICTV підібрали кілька ідей гарного зимового манікюру. Деякі варіанти також можна використовувати і для новорічного дизайну нігтів.

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