Компанія Motorola перенесла терміни замовлення та старту продажів смартфона-розкладачки Razr з гнучким екраном.
Такого рішення дійшли через підвищений попит на Motorola Razr 2019, який перевершив очікування компанії.
Завдяки більш пізнього старту продажів Motorola зможе зробити більше телефонів, щоб їх отримали всі бажаючі.
Спочатку купити Motorola Razr 2019 можна було з січня 2020 року, а передзамовлення зробити ще у листопаді.
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Motorola не назвала нові терміни виходу смартфона на ринок, лише зазначила, що перенесення буде незначним.
Нагадаємо, ціна на Razr 2019 складе $1 499. Однак спочатку він продаватиметься лише в США.
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